Има ли границе? Цијене злата и даље обарају историјске рекорде

Цијене злата су данас на глобалним тржиштима премашиле рекордних 3.900 долара по унци, што одражава забринутост инвеститора због затварања америчке владе и процјене да ће америчка централна банка поново смањити кључне каматне стопе како би подржала запошљавање.
На такозваном физичком тржишту, унца злата је око поднева износила 3.943,01 долара и била је 1,5 одсто виша него на крају трговања крајем прошле недјеље.
Цијена злата је порасла за исти проценат у фјучерс уговорима на америчком тржишту, гдје се унца трговала по цијени од 3.966,37 долара, преносе агенције.
Политичка неизвјесност покреће инвестиције у сигурна уточишта.
Потражњу за племенитим металом подстакло је затварање савезне владе САД, што је продубило неизвјесност међу инвеститорима и подстакло их да усмјере капитал у сигурна уточишта.
Затварање владе ушло је у другу недјељу док демократски законодавци истрајавају у својим захтјевима за доприносе за здравствену заштиту, а предсједник САД Доналд Трамп најављује отпуштања у владиним службама и смањење буџета.
Ако Трамп утврди да преговори са демократама у Конгресу „апсолутно не воде никуда“, Вашингтон ће почети масовна отпуштања федералних службеника, рекао је у недјељу високи званичник Бијеле куће, пренио је Ројтерс.
Злато је порасло за скоро 50 одсто од почетка године, а скок цијене је, између осталог, изазван снажном потражњом централних банака.
Инвеститори такође купују племените метале уочи састанка о монетарној политици централне банке САД.
Федералне резерве су смањиле каматне стопе за четвртину процентног поена у септембру, а предсједник Џером Пауел је објаснио да је темпо стварања радних мјеста спорији него што би било потребно за одржавање стабилне стопе незапослености.
Компаније тренутно запошљавају врло мало, приметио је Пауел објављујући одлуку, а чак би и благо повећање отпуштања брзо довело до веће незапослености.
Комитет за монетарну политику Федералних резерви такође је на свом септембарском састанку назначио да би, с обзиром на слабију економску активност и потражњу за радном снагом, могли убрзати темпо смањења трошкова задуживања.
Каматне стопе би могле бити смањене на 3,6 одсто до краја године, према медијани њихових прогноза. У јуну су прогнозирали да ће до краја године бити 3,9 одсто.
Према FedWatch, аналитичари сада процјењују да ће их Федералне резерве највероватније смањити за четвртину процентног поена на свом октобарском састанку и за још једну четвртину поена у децембру.
