Ево на који начин сушити веш у кући током хладног времена

Крстарица

06.10.2025

17:44

Сушење веша у стану може бити права мука. Влажан веш, стан пун непријатног мириса и сати чекања да се све осуши – звучи познато, зар не? Срећом, постоји начин да ваш веш буде сув и мирисан за само сат времена.

Без компликација, без чекања и без стреса.

1. Пронађите идеално мјесто

Кључ је у доброј циркулацији ваздуха. Најбоље је веш окачити поред прозора или балкона. Ако је вријеме лоше, укључите вентилатор – чак и мала струја ваздуха значајно убрзава сушење и спречава непријатне мирисе.

2. Припрема веша чини чуда

Прије него што окачите веш, добро га истресите и благо исциједите вишак воде. Веш који виси у густом слоју дуже се суши и задржава влагу. Размакните комаде што је више могуће, како би ваздух слободно циркулисао око сваког дијела рубља.

3. Брзински трикови

Користите фен за косу или вентилатор усмјерен директно на веш. Чак и мали проток ваздуха скраћује време сушења. Ако имате радијатор или гријалицу, поставите веш на сигурној удаљености – топлота помаже, али не смије доћи до оштећења тканине.

4. Мирисно свјеж веш

Додајте пар капи етеричног уља (лаванда, лимун) у воду приликом прања или користите мирисни омекшивач. Ваш веш ће бити не само сув, већ и мирисно свјеж. Редовно чистите простор гдје сушите веш, јер прашина и влага могу утицати на мирис рубља.

5. Практично правило за савршени резултат

Комбинујте добру циркулација ваздуха, правилно постављен веш и додатну топлоту или струјање ваздуха. Применом ових корака, ваш веш ће бити потпуно сув, мирисан и спреман за пеглање за сат времена. Никад више нећете чекати да се веш осуши природно, а стан ће остати без влаге и непријатних мириса.

Веш окрените тако да што више површине буде изложене ваздуху. Танки комади се суше брже, а већи комади, попут пешкира или постељине, можете делимично преклопити или додатно прозрачити вентилатором. Мале промене у начину сушења могу драстично смањити време чекања и потпуно елиминисати влага и непријатне мирисе.

Овај метод је једноставан, али невјероватан. За сат времена ваш веш је сув, мирисан и спреман за коришћење. Нема више влаге, смрада нити чекања – само савршено сув веш, лако и практично, преноси Крстарица.

