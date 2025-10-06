Ево на који начин сушити веш у кући током хладног времена

Извор:
Крстарица
06.10.2025
17:44
Коментари:0
Сушење веша у стану може бити права мука. Влажан веш, стан пун непријатног мириса и сати чекања да се све осуши – звучи познато, зар не? Срећом, постоји начин да ваш веш буде сув и мирисан за само сат времена.
Без компликација, без чекања и без стреса.
Кључ је у доброј циркулацији ваздуха. Најбоље је веш окачити поред прозора или балкона. Ако је вријеме лоше, укључите вентилатор – чак и мала струја ваздуха значајно убрзава сушење и спречава непријатне мирисе.
Прије него што окачите веш, добро га истресите и благо исциједите вишак воде. Веш који виси у густом слоју дуже се суши и задржава влагу. Размакните комаде што је више могуће, како би ваздух слободно циркулисао око сваког дијела рубља.
Користите фен за косу или вентилатор усмјерен директно на веш. Чак и мали проток ваздуха скраћује време сушења. Ако имате радијатор или гријалицу, поставите веш на сигурној удаљености – топлота помаже, али не смије доћи до оштећења тканине.
Додајте пар капи етеричног уља (лаванда, лимун) у воду приликом прања или користите мирисни омекшивач. Ваш веш ће бити не само сув, већ и мирисно свјеж. Редовно чистите простор гдје сушите веш, јер прашина и влага могу утицати на мирис рубља.
Комбинујте добру циркулација ваздуха, правилно постављен веш и додатну топлоту или струјање ваздуха. Применом ових корака, ваш веш ће бити потпуно сув, мирисан и спреман за пеглање за сат времена. Никад више нећете чекати да се веш осуши природно, а стан ће остати без влаге и непријатних мириса.
Веш окрените тако да што више површине буде изложене ваздуху. Танки комади се суше брже, а већи комади, попут пешкира или постељине, можете делимично преклопити или додатно прозрачити вентилатором. Мале промене у начину сушења могу драстично смањити време чекања и потпуно елиминисати влага и непријатне мирисе.
Овај метод је једноставан, али невјероватан. За сат времена ваш веш је сув, мирисан и спреман за коришћење. Нема више влаге, смрада нити чекања – само савршено сув веш, лако и практично, преноси Крстарица.
Савјети
3 ч0
Савјети
8 ч0
Савјети
9 ч0
Савјети
10 ч0
Најновије
Најчитаније
18
45
18
35
18
24
18
19
18
15
Тренутно на програму