Кључ је у овом необичном трику: Како да вам пита увије буде хрскава споља, а сочна изнутра

06.10.2025
09:20
Ако желите да вам пита буде и хрскава и сочна, кључ је у температури рерне, врсти плеха и једном необичном трику: прије печења, кору премажите јогуртом помијешаним са мало уља.
Питу пеците у претходно загријаној рерни на 220 степени, у плеху без папира за печење. Јогурт и уље дају корици златну боју и спречавају да се тесто натопи соковима из фила.
Гњецава пита најчешће настаје због следећих грешака:
Печење на прениској температури
Коришћење папира за печење који задржава влагу
Превише фила који пушта сок
Недовољно запечена доња корица
Савјети
Премаз од јогурта и уља је стари трик који домаћице преносе с кољена на кољено.
Помијешајте:
3 кашике јогурта
1 кашику уља
По жељи – прстохват соли за додатну арому
Премажите сваку кору прије слагања, а посљедњу и одозго, преноси Крстарица.
Како да пита остане сочна, а не масна?
Сочност се постиже добрим балансом фила и коре.
Користите поврће које не пушта превише воде (нпр. блитву, празилук)
Додајте кашику гриза у фил – упија вишак течности
Савјети
Рерна мора бити добро загријана
Плех без папира за печење
Јогурт + уље за премаз
Фино избалансиран фил
Не штедите на корама – оне држе структуру
