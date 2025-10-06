Logo

Кључ је у овом необичном трику: Како да вам пита увије буде хрскава споља, а сочна изнутра

06.10.2025

06.10.2025

09:20

Кључ је у овом необичном трику: Како да вам пита увије буде хрскава споља, а сочна изнутра

Ако желите да вам пита буде и хрскава и сочна, кључ је у температури рерне, врсти плеха и једном необичном трику: прије печења, кору премажите јогуртом помијешаним са мало уља.

Како да пита не буде гњецава?

Питу пеците у претходно загријаној рерни на 220 степени, у плеху без папира за печење. Јогурт и уље дају корици златну боју и спречавају да се тесто натопи соковима из фила.

Гњецава пита најчешће настаје због следећих грешака:

Печење на прениској температури

Коришћење папира за печење који задржава влагу

Превише фила који пушта сок

Недовољно запечена доња корица

Паприке

Савјети

Рецепт дана: Овако су "ловачку салату" спремале наше баке

Који трик користе домаћице за савршену кору?

Премаз од јогурта и уља је стари трик који домаћице преносе с кољена на кољено.

Помијешајте:

3 кашике јогурта

1 кашику уља

По жељи – прстохват соли за додатну арому

Премажите сваку кору прије слагања, а посљедњу и одозго, преноси Крстарица.

Како да пита остане сочна, а не масна?

Сочност се постиже добрим балансом фила и коре.

Савјети: Не претјерујте са уљем у филу

Користите поврће које не пушта превише воде (нпр. блитву, празилук)

Додајте кашику гриза у фил – упија вишак течности

паприка ајвар-09092025

Савјети

Рецепт за домаћи кечап који траје цијелу зиму: Густ, мирисан и бољи од сваког куповног!

Шта да запамтите кад правите питу?

Рерна мора бити добро загријана

Плех без папира за печење

Јогурт + уље за премаз

Фино избалансиран фил

Не штедите на корама – оне држе структуру

