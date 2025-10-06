Logo

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

Танјуг

06.10.2025

09:12

Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Мађарска не би требало да уведе евро, јер се Европска унија "распада".

Орбан је рекао у интервјуу за економски портал "ЕconomX" да је тренутна каматна стопа централне банке од 6,5 одсто "виша него што би могла да буде".

Он је оцијенио да ће до смањења каматних стопа доћи "спорије него што би се жељело", јер је гувернер централне банке Михаљ Варга "опрезан човјек".

Виктор Орбан

