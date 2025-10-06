Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

Извор:
Танјуг
06.10.2025
09:12
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Мађарска не би требало да уведе евро, јер се Европска унија "распада".
Орбан је рекао у интервјуу за економски портал "ЕconomX" да је тренутна каматна стопа централне банке од 6,5 одсто "виша него што би могла да буде".
Он је оцијенио да ће до смањења каматних стопа доћи "спорије него што би се жељело", јер је гувернер централне банке Михаљ Варга "опрезан човјек".
