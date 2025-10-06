Logo

Фирма грешком уплатила раднику 146.000 евра - он дао отказ и побјегао

06.10.2025

08:52

Коментари:

0
Фирма грешком уплатила раднику 146.000 евра - он дао отказ и побјегао
Фото: Pixabay

Неименовани радник из Чилеа, који је грешком примио више од 300 пута већу плату, дао је отказ и на крају побједио бивше послодавце на суду - пошто су покушали да поврате новац.

Мушкарац је радио као асистент у прехрамбеној компанији "Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile", а мјесечно је зарађивао око 500.000 пезоса (око 440 евра). Међутим, у мају 2022. године, на његов рачун је грешком уплаћено 165 милиона пезоса, што износи приближно 146.000 евра.

Акција Фирма -заплијењена вриједна имовина

Хроника

Предала се двојица осумњичених у акцији ”Фирма”

Оптужили га за крађу

Према наводима компаније, радник је на састанку са службеницима одјељења за људске ресурсе пристао да врати новац. Ипак, три дана касније, дао је отказ и нестао, што је изазвало судску праницу која је трајала три године.

Менаџери су га оптужили за крађу, што је кривично дјело за које је могао да буде кажњен новчано или затвором до 540 дана, преноси Дејли Мејл.

Међутим, судија је одлучио да није ријеч о крађи, већ о неовлашћеном задржавању новца, што не спада у кривично дјело које се може процесуирати.

djokovic

Тенис

Познато када ће Новак у борбу за четвртфинале Шангаја

Сличан случај у Њемачкој

Иако је радник правоснажно ослобођен, компанија и даље покушава да поврати паре.

“Предузећемо све могуће правне кораке, укључујући захтјев за поништење пресуде, како бисмо омогућили њено преиспитивање“, наводи се у саопштењу фирме.

Овај необичан случај изазвао је велику пажњу у Чилеу, али и широм свијета. Многи се питају да ли је радник заиста крив ако је примјетио грешку, дао отказ и ћутао?

Сличан случај забиљежен је средином године у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, гдје је наставница примала пуну плату 16 година, иако је била на боловању.

Ипак, Врховни суд није био на њеној страни, а како се прича завршила ОВДЈЕ сазнајте.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

plata

Radnik

Čile

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Познато када ће Новак у борбу за четвртфинале Шангаја

Тенис

Познато када ће Новак у борбу за четвртфинале Шангаја

31 мин

0
Најбогатији Хрват "тежак" је скоро двије милијарде евра: Ево чиме се бави

Занимљивости

Најбогатији Хрват "тежак" је скоро двије милијарде евра: Ево чиме се бави

31 мин

0
Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

Фудбал

Никола Катић брзом реакцијом спасио живот противничком играчу

38 мин

0
Данас претежно облачно са кишом: У овим предјелима биће и снијега

Друштво

Данас претежно облачно са кишом: У овим предјелима биће и снијега

40 мин

0

Више из рубрике

Број погинулих у урушавању школске зграде порастао на 53

Свијет

Број погинулих у урушавању школске зграде порастао на 53

47 мин

0
Трагедија у индонежанском руднику: Седморо погинулих

Свијет

Трагедија у индонежанском руднику: Седморо погинулих

48 мин

0
Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

Свијет

Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

57 мин

0
Australija Policija Pucnjava

Свијет

Пуцач из Сиднеја испалио 50 хитаца

1 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

08

54

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner