Фирма грешком уплатила раднику 146.000 евра - он дао отказ и побјегао

Неименовани радник из Чилеа, који је грешком примио више од 300 пута већу плату, дао је отказ и на крају побједио бивше послодавце на суду - пошто су покушали да поврате новац.
Мушкарац је радио као асистент у прехрамбеној компанији "Dan Consorcio Industrial de Alimentos de Chile", а мјесечно је зарађивао око 500.000 пезоса (око 440 евра). Међутим, у мају 2022. године, на његов рачун је грешком уплаћено 165 милиона пезоса, што износи приближно 146.000 евра.
Према наводима компаније, радник је на састанку са службеницима одјељења за људске ресурсе пристао да врати новац. Ипак, три дана касније, дао је отказ и нестао, што је изазвало судску праницу која је трајала три године.
Менаџери су га оптужили за крађу, што је кривично дјело за које је могао да буде кажњен новчано или затвором до 540 дана, преноси Дејли Мејл.
Међутим, судија је одлучио да није ријеч о крађи, већ о неовлашћеном задржавању новца, што не спада у кривично дјело које се може процесуирати.
Иако је радник правоснажно ослобођен, компанија и даље покушава да поврати паре.
“Предузећемо све могуће правне кораке, укључујући захтјев за поништење пресуде, како бисмо омогућили њено преиспитивање“, наводи се у саопштењу фирме.
Овај необичан случај изазвао је велику пажњу у Чилеу, али и широм свијета. Многи се питају да ли је радник заиста крив ако је примјетио грешку, дао отказ и ћутао?
Сличан случај забиљежен је средином године у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна-Вестфалија, гдје је наставница примала пуну плату 16 година, иако је била на боловању.
Ипак, Врховни суд није био на њеној страни, а како се прича завршила ОВДЈЕ сазнајте.
