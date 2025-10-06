Познато када ће Новак у борбу за четвртфинале Шангаја

Извор:
Новак Ђоковић тешком муком је савладао Јаника Ханфмана и пласирао се у четврто коло Мастерса у Шангају, а сада је познато и када ће поново на терен.
Најбољем тенисеру свих времена ривал ће бити Ђаиме Мунар, шпански играч који много трчи и не игра најљепши тенис, али је велика „радилица“. Новаку ће ово бити још један изазован меч и због временских (не)прилика у Шангају. Влажност ваздуха је велика, па је Мунар потенцијално врло неугодан ривал.
Ђоковић ће на терен са Мунаром у уторак од 12.30, дакле, исти термин као и дуел са Ханфманом.
Српски тенисер је у првом колу савладао Марина Чилића, потом у три сета Јаника Ханфмана. Ваља напоменути и да је Јаник Синер морао да преда меч Талону Грикспору, па се Ђоковићу пракитчно очистио пут до финала.
Српски тенисер би у случају проласка у четвртфинале играо против бољег из дуела између Дијалоа и Бергса.
