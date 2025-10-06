Logo

Руне полудио због ситуације са Новаком у Шангају: "Да ли желите да неко умре?"

06.10.2025

08:27

Коментари:

0
Руне полудио због ситуације са Новаком у Шангају: "Да ли желите да неко умре?"
Фото: X/@edgeAIapp/screenshot

Невјероватан Мастерс у Шангају је у току! Послије повлачења Карлоса Алкараза, многи су вјеровали да ће се Јаник Синер прошетати до титуле, али се Италијан повукао послије повреде против Талона Грикспора у недјељу.

Тако је наш Новак Ђоковић у том дијелу жријеба остао фаворит до финала, док је Александер Зверев једини виши носилац од њега у главном жријебу.

Србин је послије мало муке поразио Аустријанца Јаника Ханфмана у недјељу са 2-1, помучио се против квалификанта, али многи као разлог виде и лоше временске услове. Холгер Руне је међу њима.

И Данац, некада четврти тенисер свијета, сада једанаести, је био принуђен да тражи медицински тајм-аут током своје побједе против Ига Амбера и то због топлотног удара који је доживио. Његов разговор са супервизором је обишао свијет.

Наиме, Руне се жалио на невјероватне временске услове, и упитао због чега не постоји правило везано за врућину. Чак смо и Новака Ђоковића видјели како повраћа у дуелу против Ханфмана.

''Зашто АТП нема правило у вези с врућином? Желите ли да играч умре на терену'', упитао је фрустрирани Холгер Руне.

новак Ђоковић

Тенис

Новаков урлик на српском, да чује цијела Кина: Реакција све говори, зато неће у пензију

Руне ће за четвртфинале играти против Ђованија Мпетшија Перикара, који је претходно шокирао Тејлора Фрица у трећем колу.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Новак Ђоковић

Holger Rune

Masters u Šangaju

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Клептон у "рату" са комшијама

Сцена

Клептон у "рату" са комшијама

50 мин

0
Ово нисте знали, један високопротеински међуоброк може саботирати мршављење

Савјети

Ово нисте знали, један високопротеински међуоброк може саботирати мршављење

53 мин

0
Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

Свијет

Полиција без полицајаца: Мајами уводи роботизована патролна возила

54 мин

0
Дневни хороскоп за 6. октобар: За Бика је одличан моменат за важна питања, Стријелац спреман на компромис

Занимљивости

Дневни хороскоп за 6. октобар: За Бика је одличан моменат за важна питања, Стријелац спреман на компромис

56 мин

0

Више из рубрике

Синер у боловима предао меч: Ђоковићу се отворио пут до титуле

Тенис

Синер у боловима предао меч: Ђоковићу се отворио пут до титуле

14 ч

0
Новаков урлик на српском, да чује цијела Кина: Реакција све говори, зато неће у пензију

Тенис

Новаков урлик на српском, да чује цијела Кина: Реакција све говори, зато неће у пензију

16 ч

0
Ђоковић преживио Нијемца и наставио такмичење у Шангају

Тенис

Ђоковић преживио Нијемца и наставио такмичење у Шангају

17 ч

0
Олга Даниловић се враћа на терен! Играће на турниру у кинеском граду

Тенис

Олга Даниловић се враћа на терен! Играће на турниру у кинеском граду

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

15

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

09

12

Орбан: Мађарска не би требало да усвоји евро, јер се ЕУ распада

09

08

Ђоковић два пута повраћао за вријеме меча са Ханфманом

09

01

Почиње славље код Лазића: Дарко се огласио од раног јутра, данас му је најљепши дан

08

54

Младић пребио двоје људи па им запалио ауто. Претучена и жена (50)

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner