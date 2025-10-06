Руне полудио због ситуације са Новаком у Шангају: "Да ли желите да неко умре?"

06.10.2025
08:27
Коментари:0
Невјероватан Мастерс у Шангају је у току! Послије повлачења Карлоса Алкараза, многи су вјеровали да ће се Јаник Синер прошетати до титуле, али се Италијан повукао послије повреде против Талона Грикспора у недјељу.
Тако је наш Новак Ђоковић у том дијелу жријеба остао фаворит до финала, док је Александер Зверев једини виши носилац од њега у главном жријебу.
Србин је послије мало муке поразио Аустријанца Јаника Ханфмана у недјељу са 2-1, помучио се против квалификанта, али многи као разлог виде и лоше временске услове. Холгер Руне је међу њима.
И Данац, некада четврти тенисер свијета, сада једанаести, је био принуђен да тражи медицински тајм-аут током своје побједе против Ига Амбера и то због топлотног удара који је доживио. Његов разговор са супервизором је обишао свијет.
Medical time out for Holger Rune— edgeAI (@edgeAIapp) October 5, 2025
Feeling unwell he said to Doctor
Rune to serve next at 4-3 up vs Ugo Humbert in set 1 pic.twitter.com/uAdWmoIqHc
Наиме, Руне се жалио на невјероватне временске услове, и упитао због чега не постоји правило везано за врућину. Чак смо и Новака Ђоковића видјели како повраћа у дуелу против Ханфмана.
''Зашто АТП нема правило у вези с врућином? Желите ли да играч умре на терену'', упитао је фрустрирани Холгер Руне.
Тенис
Новаков урлик на српском, да чује цијела Кина: Реакција све говори, зато неће у пензију
Руне ће за четвртфинале играти против Ђованија Мпетшија Перикара, који је претходно шокирао Тејлора Фрица у трећем колу.
Сцена
50 мин0
Савјети
53 мин0
Свијет
54 мин0
Занимљивости
56 мин0
Тенис
14 ч0
Тенис
16 ч0
Тенис
17 ч0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
09
15
09
12
09
08
09
01
08
54
Тренутно на програму