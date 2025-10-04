Олга Даниловић се враћа на терен! Играће на турниру у кинеском граду

04.10.2025
14:46
Најбоља српска тенисерка Олга Даниловић враћа се на тениски терен, с обзиром на то да ће наступити на WТА турниру у кинеском Вухану!
Ово ће бити први наступ за Олгу након УС Опена, где је елиминисана у првом колу од Јапанаке Учиђиме са 2:1 у сетовима.
Није Даниловићева имала превише среће на жријебу, те је већ у првом колу очекује тежак изазов против Кларе Тусон.
Потом, у случају побједе, у другом колу играће против Магде Линет или квалификанткиње, а онда под условом да побиједи, могла би да се сретне с Јасмин Паолини.
У случају да се пласира у четвртфинале, могла би се Српкиња срести са Игом Швјонтек, а потом потенцијално у полуфиналу против Коко Гоф или Мире Андрејеве, док би у случају пласмана у финале, могла да се сретне и са Арином Сабаленком.
Подсјећања ради, WТА тунрир у Вухану стартоваће у понедјељак, 6. октобра.
