Logo

Олга Даниловић се враћа на терен! Играће на турниру у кинеском граду

04.10.2025

14:46

Коментари:

0
Олга Даниловић се враћа на терен! Играће на турниру у кинеском граду

Најбоља српска тенисерка Олга Даниловић враћа се на тениски терен, с обзиром на то да ће наступити на WТА турниру у кинеском Вухану!

Ово ће бити први наступ за Олгу након УС Опена, где је елиминисана у првом колу од Јапанаке Учиђиме са 2:1 у сетовима.

Није Даниловићева имала превише среће на жријебу, те је већ у првом колу очекује тежак изазов против Кларе Тусон.

Olga Danilović i Novak Đoković

Тенис

Ђоковић послао ријечи подршке Олги: ''Што те не убије, то те ојача''

Потом, у случају побједе, у другом колу играће против Магде Линет или квалификанткиње, а онда под условом да побиједи, могла би да се сретне с Јасмин Паолини.

У случају да се пласира у четвртфинале, могла би се Српкиња срести са Игом Швјонтек, а потом потенцијално у полуфиналу против Коко Гоф или Мире Андрејеве, док би у случају пласмана у финале, могла да се сретне и са Арином Сабаленком.

Подсјећања ради, WТА тунрир у Вухану стартоваће у понедјељак, 6. октобра.

(Телеграф.рс)

Подијели:

Тагови:

Olga Danilović

Masters u Šangaju

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Fotografija prikazuje krupne kišne kapi i raskrsnicu u Banjaluci

Друштво

Сутра облачно и вјетровито са кишом: У вишим предјелима чак и снијег

1 ч

0
Како се развијао филм у Србији

Емисије

Документарни програм '100 година филма'

1 ч

0
Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме

Друштво

Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме

1 ч

0
Планина Фуџи у Јапану

Свијет

ТикТокер погинуо током преноса уживо

1 ч

0

Више из рубрике

Познато када ће Новак Ђоковић играти у 3. колу Шангаја!

Тенис

Познато када ће Новак Ђоковић играти у 3. колу Шангаја!

4 ч

0
Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

Тенис

Новак Ђоковић послао поруку на кинеском и одушевио навијаче

5 ч

0
"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

Тенис

"Царе... Матори смо": Ђоковић се огласио послије меча и послао поруку Чилићу

21 ч

0
"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери

Тенис

"Доктор": Рафаел Надал добио једно од највећих признања у каријери

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

07

Тиква тешка 57,9 килограма: Миланко Станојевић добио награду

15

57

"СНСД на челу са предсједником Додиком спреман за нове побједе"

15

48

Преговори у току: Када би таоци могли бити ослобођени?

15

45

Невјероватна прича: Радмила родила 19 дјеце, бринула и о слијепом мужу

15

34

Уљез: Пожуда која убија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner