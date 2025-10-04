Logo

Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме

04.10.2025

14:30

Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме
Фото: OC Jahorina

Јесен је на Јахорини ове године дошла у пуној снази, доносећи неочекивано сњежне падавине које подсјећају на зиму.

Објављене су нове фотографије са Јахорине на којима се јасно види колико је снијег нападао, а призори на планини изгледају као усред зиме.

Фотографије приказују планинске стазе прекривене сњежним слојем дебљине чак 30-ак центиметара, што је ријеткост за октобар, мјесец који је обично резервиран за мирне јесење дане.

У Крајини, дан је почео хладним јутром, а у Јелашиновићима су забиљежени минимални температурни бројеви од -5°C.

Овај изненадни мраз додатно је нагласио наглу промјену времена која се догађа на планинама. Јутрос је у цијелој регији било препознатљиво хладно, с наглим падом температуре који је изазвао мраз на тлу, док је на вишим пред‌јелима снијег наставио падати.

Међутим, након овог хладног јутра, пред нама је разведравање у свим крајевима. Данас се очекују сунчани и угодни увјети у већини подручја, а температуре ће бити угодније у односу на јутро.

