Драма на Дивчибарама: Два аутобуса пуна ђака остала заглављена у снијегу

Извор:

Телеграф

03.10.2025

21:38

Коментари:

0
Фото: Printscreen/Instagram/MUP Srbije

На путу Дивчибаре - Каона у петак се усљед обилних сњежних падавина одвијала права драма када су два аутобуса, са укупно 88 ученика и 12 њихових пратилаца, остала заглављена у снијегу.

Брзом и пожртвованом акцијом, сви су безбједно евакуисани и збринути.

На лице мјеста су, одмах по дојави, изашли ватрогасци-спасиоци из Ваљева и Дивчибара, којима је подршку пружило и јавно предузеће "Србијашуме".

Шест спасилаца са три возила организовало је пребацивање дјеце до оближњег хотела, гдје су безбједно збринута, преноси Телеграф.

"Када снијег заустави пут, они отварају нови. За свако дијете. Увијек", поручио је МУП.

Сњежне падавине праве проблеме широм Србије, путеви су слабо проходни, села су без струје, а проглашена је ванредна ситуација на подручју општине Ивањица, Медвеђа и Нова Варош.

Снијег

Divčibare

