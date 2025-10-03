Воз из Београда брзом пругом стигао у Суботицу за 68 минута, бесплатно до недјеље

Извор:
РТС
03.10.2025
Дионица брзе пруге Београд–Будимпешта, на траси од Новог Сада до Суботице пуштена је у саобраћај.
Воз из Београда за Суботицу кренуо је у 11.30, а стигао за 68 минута. Међу путницима је био и предсједник Србије Александар Вучић. Пруга за велике брзине Нови Сад – Суботица дуга је 108 километара, а радове су извели кинески конзорцијуми.
Предсједник СНС-а и савјетник предсједника Србије за регионална питања Милош Вучевић честитао је данас, поводом отварања дионице брзе пруге од Новог Сада до Суботице, предсједнику Александру Вучићу на, како је навео, храбрости да мијења Србију на боље.
Вућевић је на Инстаграму истакао да оно о чему су генерације сањале, данашње генерације живе.
Брза пруга од Београда до Суботице мијења слику Србије и потврђује да је наша политика мира, стабилности и снажног економског развоја оно што чини разлику у свим изазовним временима - навео је Вучевић.
Како је додао, остварују се снови и ствара историја.
Градимо још бољу будућност. Србија неће стати - поручио је Вучевић.
(ртс)
