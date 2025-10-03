Logo

Трамп дао посљедњу шансу Хамасу, ако ово не испуне црно им се пише

СРНА

03.10.2025

16:53

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп дао је Хамасу рок до недјеље увече, 5. октобра, да прихвати споразум о његовом плану за будућност Газе.

Трамп је рекао да је то посљедња шанса за палестинску милитантну групу Хамас.

"Споразум са Хамасом мора бити постигнут до недјеље увече у 18.00 часова по вашингтонском времену", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".

Он је упозорио да ће, ако се овај споразум не постигне, "услиједити пакао против Хамаса".

"Пакао, какав нико никада раније није видео", навео је Трамп.

Доналд Трамп

Хамас

Gaza

