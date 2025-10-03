Трамп дао посљедњу шансу Хамасу, ако ово не испуне црно им се пише

Извор:
СРНА
03.10.2025
16:53
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп дао је Хамасу рок до недјеље увече, 5. октобра, да прихвати споразум о његовом плану за будућност Газе.
Трамп је рекао да је то посљедња шанса за палестинску милитантну групу Хамас.
"Споразум са Хамасом мора бити постигнут до недјеље увече у 18.00 часова по вашингтонском времену", написао је Трамп на мрежи "Трут сошл".
Он је упозорио да ће, ако се овај споразум не постигне, "услиједити пакао против Хамаса".
"Пакао, какав нико никада раније није видео", навео је Трамп.
