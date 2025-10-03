Стевандић о одлуци Уставног суда: Очекујем да ће Бошњаци показати принципијелност

03.10.2025
16:42
Коментари:0
Нисам изненађен одлуком Уставног суда Српске да није повријеђен витални национални интерес Бошњака доношењем Закона о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи и очекујем да ће Бошњаци показати принципијелност предлажући своје представнике у референдумску комисију, рекао је за РТРС предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић.
- Поготово из СДА и из СДП и других странака које немају централе у Српској. У сваком случају, оно што се показало до сада је да у Републици Српској нема кризе, да је сва криза у БиХ. И да је уставна криза направљена тако што су искоришћени Суд и Тужилаштво да на основу нелегалних одлука Кристијана Шмита произведу кризу и да дође до ивице сукоба у БиХ - навео је Стевандић.
Република Српска
Уставни суд Српске: Одлуком о референдуму није повријеђен витални национални интерес Бошњака
Нагласио је Република Српска поступа строго правно.
- Сада кад је то све завршено, ми ћемо бити једино принуђени да промијенимо датум референдума - рекао је Стевандић.
Навео да се су сви датуми у оптицају.
- У међувремену смо имали и промјену политичке ситуације у вези са изласком на изборе. Односно, прозрели смо намјере да покушају да противно воље народа инсталирају свога предсједника Републике који би наставио да производи кризу и да је преноси из БиХ у Српску. А ми ћемо на овај начин ту кризу поново вратити тамо где је и постоји, односно, у БиХ и ФБиХ.
Нагласио је да Република Српска све ради институционално.
- Ми не морамо да правимо инциденте ситуације као што то раде у ФБиХ и бошњачки лидер. Ми радимо увијек по одлукама НСРС и Уставног суда Српске - рекао је Стевандић.
