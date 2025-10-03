Уставни суд Српске: Одлуком о референдуму није повријеђен витални национални интерес Бошњака

03.10.2025
15:05
Коментари:0
Није повријеђен витални национални интерес Бошњака доношењем Закона о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи, као и Одлуке о пријевременом ступању на снагу овога закона, саопштено је након сједнице Вијећа за заштиту виталног интереса Уставног суда Републике Српске.
Наведено је да Референдумска комисија из оспореног закона нема статус јавне институције или органа за које постоји уставна обавеза адекватне заступљености конститутивних народа. Вијеће је оцијенило да се оспореним законом не доводи у неравноправан положај ниједан од конститутивних народа, нити се прави разлика међу њима.
Саопштење преносимо у цијелости:
Вијеће је у оквиру 172. сједнице одлучивало о томе да ли је до наведене повреде дошло доношењем Закона о измјени и допуни Закона о референдуму и грађанској иницијативи, као и Одлуке о пријевременом ступању на снагу овога закона. У вези с тим Вијеће је донијело одлуку, број УВ-5/25, којом је одлучено да оспореним актима Народне скупштине није повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа.
У образложењу ове одлуке Вијеће је навело, између осталог, да Референдумска комисија из оспореног закона нема статус јавне институције, нити органа законодавне, извршне или судске власти за које постоји уставна обавеза адекватне заступљености конститутивних народа, због чега се тврдње подносиоца захтјева о повреди наведених уставних гаранција не могу довести у везу са нормирањем из оспореног закона.
Вијеће је такође закључило да се наведено правило о заступљености конститутивних народа и Осталих у органима за спровођење избора, односно референдума, примјењује и на састав Референдумске комисије из оспореног закона, чиме се, по оцјени Вијећа, предметним законом не ствара било који облик неједнаких права конститутивних народа у процесу доношења одлука.
Вијеће је, напосљетку, оцијенило да се оспореним законом не доводи у неравноправан положај ниједан од конститутивних народа, нити се прави разлика међу њима у праву на уживање гаранција из круга виталних националних интереса дефинисаних Уставом, слиједом чега оспореним законом и одлуком није повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа.
На такође данас одржаној 173. сједници Вијеће је донијело одлуку број УВ-7/25 којом је утврђено да Одлуком о расписивању републичког референдума и Одлуком о њеном пријевременом ступању на снагу није повријеђен витални национални интерес конститутивног бошњачког народа.
Одлука се темељи, прије свега, на томе што је Вијеће оцијенило да наводи и тврдње Клуба делегата бошњачког народа у Вијећу народа Републике Српске, а којим се изражавају бојазан и претпоставке о могућим посљедицама које резултати референдума и њихова имплементација могу имати по бошњачки народ, као и о потенцијалној дискриминацији, нису правно релевантни за питање повреде виталног национални интереса.
При томе, Вијеће је оцијенило да се оспорена Одлука којом се расписује референдум и утврђује садржина референдумског питања, те одређује термин његовог одржавања, као и одлука о пријевременом ступању на снагу наведене одлуке, једнако односе према свим народима и грађанима и да као такве не могу угрозити витални национални интерес ни довести до дискриминације у уживању било којих права гарантованих Уставом. Оспорене одлуке, дакле, немају национални предзнак, већ се, независно од њихове националне припадности, подједнако односе на све грађане, који слободно диспонирају својим правом да учествују на референдуму.
