Влада Српске уплатила доприносе из програма социјалног збрињавања

03.10.2025

Влада Српске уплатила доприносе из програма социјалног збрињавања
Фото: АТВ

Влада Републике Српске уплатила је 75.246 КМ доприноса из програма социјалног збрињавања за раднике који са овом уплатом испуњавају услове за пензију, саопштено је из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске.

За потпуну уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за седам радника пријављених од 1. јануара до 31. марта ове године уплаћено је 48.874 КМ, а за дјелимичну уплату доприноса за 137 радника предузећа "Гипсара Волари" из Шипова 26.371 КМ.

У саопштењу се наводи да радници за које је извршена уплата средстава са којом испуњавају услове за пензију могу одмах да поднесу захтјев за остваривање права на старосну пензију у надлежној пословници Фонда.

