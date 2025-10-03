Logo

Випотник: Унаприједити област грађевинарства у Српској

СРНА

03.10.2025

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Бојан Випотник рекао је да ће ово министарство дати максималан допринос како би била унапријеђена област грађевинарства у Српској.

Випотник је нагласио да ће Министарство дати максималан допринос у том процесу, у сарадњи са свим партнерима, првенствено Привредном комором и Унијом послодаваца Српске, али и привредним субјектима који су активни у овој грани привреде, и то на конкретан начин.

"Приступићемо измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу да бисмо унаприједили област грађевинарства у Српској. То подразумијева да се граде што квалитетнији објекти, да се користе што квалитетнији производи, да надзори буду квалитетнији, али и да нашим фирмама максимално олакшамо административне процедуре, односно добијање дозвола, на задовољство свих у Српској", рекао је он.

Випотник, који је у Привредној комори Српске у Бањалуци присуствовао додјели деташмана за 17 привредних друштава за рад у Њемачкој, рекао је новинарима да ресорно министарство има изузетно добре односе и сарадњу са Привредом комором када је ријеч о свим процесима, посебно у области грађевинарства што потврђује и учешће његових представника у комисији за додјелу деташмана.

Она је навео да се с обзиром на број додијељених деташмана ове године може закључити да је област грађевинарства у Европи, али и у осталим дијеловима свијета, у фази стагнације.

"На то утичу многи геополитички процеси на које у Српској не можемо да утичемо. Међутим, можемо утицати на област и процесе у грађевинарству у Српској", рекао је Випотник.

Миле Петровић из Привредне коморе Републике Српске истакао је да је 1. августа расписан конкурс за деташмане, те да су одржане двије сједнице надлежне комисије која се бавила валидношћу пријава.

"Од 17 додијељених деташмана ове године њих 15 су већ били корисници, а два су новопријављена привредна друштва", рекао је Петровић.

Ненад Станишљевић из Грађевинског предузећа "Враница" нагласио је да је веома важно за Републику Српску и БиХ да овдашње компаније зарађују новац у Њемачкој и доносе у земљу знатне девизне приходе.

Bojan Vipotnik

građevinarstvo

