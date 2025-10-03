Logo

Бањалука: Банку преко кредита ојадили за скоро 400.000 КМ

Аутор:

Стеван Лулић

03.10.2025

13:14

Бањалука: Банку преко кредита ојадили за скоро 400.000 КМ
Фото: ATV

Тринаест особа пријављено је Окружном јавном тужилаштву за наношење штете комерцијалној банци коју су ојадили за скоро 400.000 КМ.

Управа криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске поднијела је Извјештај о почињеним кривичним дјелима против поменутих особа сумњичећи их за кривично дјело "Обмана при добијању кредита и других погодности".

radnici industrija

Економија

Позив послодавцима: Фонд дао рок до половине октобра

"Лица су код комерцијалне банке добила кредите на основу неистините, фалсификоване документације и тако наведеним кривичним дјелима причинили штету у износу од 398.000, КМ", саопштено је из МУП-а Републике Српске.

Из МУП-а поручују да Управа криминалистичке полиције наставља даљи рад на овој истрази.

