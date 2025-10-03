Бањалука: Банку преко кредита ојадили за скоро 400.000 КМ

Аутор:Стеван Лулић
03.10.2025
13:14
Коментари:0
Тринаест особа пријављено је Окружном јавном тужилаштву за наношење штете комерцијалној банци коју су ојадили за скоро 400.000 КМ.
Управа криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске поднијела је Извјештај о почињеним кривичним дјелима против поменутих особа сумњичећи их за кривично дјело "Обмана при добијању кредита и других погодности".
"Лица су код комерцијалне банке добила кредите на основу неистините, фалсификоване документације и тако наведеним кривичним дјелима причинили штету у износу од 398.000, КМ", саопштено је из МУП-а Републике Српске.
Из МУП-а поручују да Управа криминалистичке полиције наставља даљи рад на овој истрази.
