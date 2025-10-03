Пријављена пуцњава у Сарајеву, пронађене чахуре

Извор:
Кликс
03.10.2025
11:21

Грађани Сарајева су рано јутрос пријавили полицији да су чули пуцњаву у насељу Ковачићи.
Како је за "Кликс" речено из МУП-а Кантона Сарајево, радило се о пуцњевима у Загребачкој улици која се чула јутрос у пет сати.
Полиција је обавила увиђај те нису пронађена оштећења, али јесу чахуре.
Дакле, према тренутним информацијама је пуцано "у зрак".
Тужилац је догађај оквалификовао као Изазивање опште опасности.
