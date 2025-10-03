Хороскопски знакови којима је тешко прихватити комплименте

Извор:
03.10.2025
Док ће неки уживати у свакој лијепој ријечи и радо је понављати у мислима, други хороскопски знакови одмах се почну врпољити, спуштати поглед или тражити изговор зашто баш они нису заслужили похвалу.
Они не знају шта би с комплиментом па га често доживљавају као нелагоду, а не као признање.
Дјевице су познате по својој самокритичности. Када им неко упути комплимент, прво што помисле је да сигурно постоји неки скривени разлог или да особа претјерује.
Умјесто да уживају у лијепим ријечима, одмах ће почети објашњавати зашто то није баш тако савршено.
Ракови су емотивни и осјећајни, али тешко им је повјеровати да неко искрено мисли тако лијепе ствари о њима.
Њихова несигурност често им стоји на путу па комплименте доживљавају као нешто што морају одбити или умањити.
Умјесто "хвала", чешће ћете чути скромно "ма није то ништа".
Јарчеви су навикли на озбиљност и рад па им комплименти звуче као нешто непотребно и сувишно.
Они вјерују да се труд подразумијева и не виде разлог зашто би га неко посебно истицао.
Зато им похвале често изазивају нелагоду јер им је лакше говорити о постигнућима него о својим врлинама.
Шкорпије тешко вјерују другима па комплименте понекад доживљавају као тактику или покушај да се нешто извуче од њих.
Када им неко каже нешто лијепо, често реагују с дозом сумње или чак ироније, преноси Индекс.
Њихова интензивна природа једноставно не допушта да олако прихвате туђу похвалу.
