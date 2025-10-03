Logo

Интернет у сузама због снимка предивног питбулла

Извор:

Индекс

03.10.2025

09:07

Коментари:

0
Интернет у сузама због снимка предивног питбулла
Фото: Pixabay

Снимак који приказује дугогодишњу љубавну причу између пса Кинга и његове власнице Марије освојила је срца гледалаца широм свијета. Видео је постао виралан јер на једноставан, али снажан начин показује колико су наши љубимци важан дио живота и колико нас њихово старење може дубоко дирнути.

Марија је годинама пратила промјене које је старост донијела њеном вољеном питбулу. Видео приказује Кинга како зијева у трави, одмара се на сунцу и спокојно лежи под декама.

Разговор клупа љубав

Љубав и секс

Како подстаћи партнера да говори о својим осјећањима

Иако се његово тијело успорило, из очију и даље зраче топлина и оданост, особине по којима су питбулови познати. У опису снимка Марија је написала једноставну, али снажну поруку: "Свака секунда с њим је највећи поклон."

Присјећање на оно најважније

Видео се брзо проширио друштвеним мрежама, а многи власници паса препознали су се у Кинговој причи. Људи су дијелили своја искуства, емоције и фотографије својих паса, посебно оних који су такође ушли у старије године.

Снимак приказује Кинга како хода спорије, више спава и све се више ослања на своје људе. Посебно је дирљиво видјети колико се породица прилагодила његовим потребама: подижу га из аутомобила, пажљиво га носе низ степенице и стрпљиво чекају када се умори.

У сваком покрету види се њежност, брига и захвалност. Иако старији, Кинг и даље зрачи истом љубављу као и прије.

Оно што овај снимак чини толико посебним није само Кингово старење, него начин на који његова породица показује љубав и поштовање према њему.

Гугл Мапс

Наука и технологија

Гугл Мапе добијају нову финкцију

Подсјећа нас да су управо свакодневни тренуци, они тихи и обични, највреднији. Они су оно што остаје с нама заувијек, преноси "Индекс".

Подијели:

Таг:

pitbul

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Како подстаћи партнера да говори о својим осјећањима

Љубав и секс

Како подстаћи партнера да говори о својим осјећањима

1 ч

0
Словенци иду на референдум: Одлучују о еутаназији

Регион

Словенци иду на референдум: Одлучују о еутаназији

1 ч

0
Карцином однио сваки пети живот у Српској

Здравље

Карцином однио сваки пети живот у Српској

1 ч

0
Бојић: СНСД неће дозволити урушавање институција Српске

Република Српска

Бојић: СНСД неће дозволити урушавање институција Српске

1 ч

0

Више из рубрике

Ова 3 хороскопска знака оствариће своје најлуђе снове

Занимљивости

Ова 3 хороскопска знака оствариће своје најлуђе снове

2 ч

0
Нови шампион "Слагалице": Заслужено славио, освојио 300.000 динара!

Занимљивости

Нови шампион "Слагалице": Заслужено славио, освојио 300.000 динара!

13 ч

0
Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

Занимљивости

Ови хороскопски знакови вјешто скривају тугу од других

13 ч

0
Младожења направио непријатну сцену на црквеном вјенчању, свештеник морао да реагује

Занимљивости

Младожења направио непријатну сцену на црквеном вјенчању, свештеник морао да реагује

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

23

Пензионер ушао у општину, па спустио гаће

10

19

Гости познатог ресторана завршили у болници, четворо њих са сепсом

10

08

Претреси на више локација, ухапшене четири особе

10

04

У овим селима кућа може да се купи и за 4.000 евра

10

02

Инди умало умрла послије операције

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner