Карцином однио сваки пети живот у Српској

Извор:
Глас Српске
03.10.2025
08:48
Коментари:0
У Републици Српској, гдје је прошле године свака пета преминула особа изгубила битку са карциномом, и даље ће, упркос напретку медицине, бити биљежен раст броја обољелих од ове болести, све док, упозоравају љекари, становништво не почне озбиљније да води рачуна о ризичним факторима као што су лоша исхрана, физичка неактивност, пушење и алкохол.
Према подацима Републичког завода за статистику, лани је од укупно 14.136 преминулих 2.807 изгубило битку за живот усљед неке врсте тумора, док је годину раније од рака умрло 2.630 особа. Из Института за јавно здравство РС истичу да су у Српској у прошлој години од карцинома лијечене 28.454 особе.
Национални координатор за малигне болести РС Зденка Гојковић истакла је за "Глас" да број новообољелих од малигних болести у Српској знатно расте, што прати прогнозе Свјетске здравствене организације, према којима ће до 2040. године сваки други човјек у свом животу добити дијагнозу неког облика карцинома.
"То не значи да ће буквално пола свијета у једном тренутку боловати од рака, али указује на озбиљност ситуације и потребу за хитним мјерама. Најважнија у борби против карцинома јесте примарна превенција, односно спречавање да болест уопште настане. Затим слиједи секундарна превенција, односно рано откривање, јер многи тумори, ако буду дијагностиковани на вријеме, могу бити у потпуности изљечиви", нагласила је Гојковићева.
Република Српска
Бојић: СНСД неће дозволити урушавање институција Српске
Истакла је да је Српска већ на том путу те да је недавно у Мостару представљен заједнички пројекат у оквиру Европске уније, који се односи на рано откривање карцинома плућа, обољења са највишом стопом смртности.
"Познато је да је пушење водећи фактор ризика за рак плућа. Код жена је најчешћи карцином дојке, док мушкарци врло ријетко оболијевају од ове врсте тумора, на 100 жена дође један мушкарац. Код жена је све присутнији и карцином плућа и бронхија, што указује на раст учесталости пушења. Од осталих локализација чест је и карцином дебелог цријева, као и гинеколошки тумори, посебно карцином грлића материце, који се може у потпуности спријечити вакцинацијом - казала је Гојковићева.
Подсјетила је да је ресорно министарство обезбиједило довољне количине ХПВ вакцине, али да је одзив и даље изузетно низак.
Друштво
Због сњежних падавина обустављен саобраћај на путу Фоча-Трново
"Нажалост, дезинформације које су се прошириле током пандемије короне утицале су на повјерење грађана у вакцине уопште. Међутим, не можемо правити паралеле. Земље које су увеле обавезну вакцинацију биљеже спорадичне случајеве карцинома грлића материце. То је доказ ефикасности", истакла је Гојковићева.
Додала је да је у току свеобухватна анализа стања у здравству Српске када су у питању људски ресурси, опрема и капацитети за покретање скрининг програма за карциноме који се могу превенирати, попут рака дојке, грлића материце, дебелог цријева и простате.
"Не можемо почети скрининг без детаљне процјене, шта имамо, шта нам недостаје, и шта се дешава када нешто откријемо. Морамо имати јасан план за дијагностику и лијечење. На томе се већ ради. То је дугорочан процес, али све што буде започето може бити и завршено", поручила је она.
Истакла је да, поред пушења, велики утицај на развој карцинома имају и загађење ваздуха, издувни гасови, индустријски аеросоли, као и начин живота.
Свијет
Пожар у рафинерији нафте: Застрашујући снимци са мјеста експлозије
"Физичка неактивност, гојазност, лоша исхрана богата мастима и шећерима, а сиромашна влакнима и витаминима, значајно повећавају ризик. Месо не треба конзумирати сваки дан, једном седмично је сасвим довољно. Начин припреме хране, попут пржења и загоријевања, додатно повећава штетност. Алкохол је, такође, повезан с појавом карцинома, посебно јетре", навела је Гојковићева.
Она је нагласила да је подизање свијести грађана један од најважнијих корака у борби против карцинома.
"Без обзира на напредак медицине, ако не радимо на смањењу фактора ризика, нећемо смањити ни смртност. Сва расположива средства морају бити искоришћена у овој борби", поручила је Гојковићева, додајући да Српска годишње биљежи око 6.700 новообољелих од малигних болести те да је број вјероватно и већи, с обзиром на то да се многи пацијенти не јаве или потраже лијечење ван земље.
Октобар је мјесец посвећен борби против рака дојке, с циљем подизања свијести о превенцији и раном откривању ове болести. Током овог мјесеца, како широм свијета, тако и у Српској, организују се бројне едукације, бесплатни прегледи и кампање за промоцију здравог начина живота. Главна порука је да редовни прегледи и брза реакција могу спасити живот.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму