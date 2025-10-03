Бојић: СНСД неће дозволити урушавање институција Српске

Извор:
РТРС
03.10.2025
08:43
Коментари:0
Централна изборна комисија БиХ овјерила је пријаве пет политичких странака и два независна кандидата за пријевремене изборе за предсједника Републике Српске, који ће бити одржани у новембру.
Изборна кампања званично почиње 8. новембра, а јавност већ сада исказује велико интересовање за овај важан политички процес. О темама које ће обиљежити кампању, политичкој стратегији СНСД-а, у Јутарњем програму говорио је потпредсједник СНСД-а и градоначелник Лакташа, Мирослав Бојић.
- Желим да нагласим да СНСД у почетку није донио одлучну одлуку да изађе на ове изборе. Међутим, донесена је одлука да Народна скупштина то размотри, и циљ је био да, ако све странке буду сагласне да се не иде на изборе, СНСД такође не би изашао на изборе. Опозиција је покушала да искористи тај моменат, и тада је СНСД донио одлуку да изађемо на изборе - подсјетио је Бојић.
Додаје да је предсједник СНСД-а Милорад Додик упутио допис свим градским и општинским одборима да се изјасне да ли желе да учествују на изборима. Сви су се једногласно изјаснили да СНСД треба да изађе на изборе.
Друштво
Због сњежних падавина обустављен саобраћај на путу Фоча-Трново
- Са коалиционим партнерима очекујемо велику побједу. Формирали смо изборни штаб и донесена је одлука да наш минимални резултат на пријевременим изборима буде најмање идентичан резултату са претходних избора, што значи преко 200.000 гласова за нашег кандидата. Вјерујемо да тај циљ можемо и премашити. Имамо озбиљног кандидата који је обављао високе дужности, и у том правцу идемо - нагласио је Бојић.
Поручује да резултати са локалних избора јасно су показали колика је снага СНСД-а.
- Са коалиционим партнерима имамо градоначелнике и начелнике у више од 52 локалне заједнице, што значи апсолутну доминацију. У БиХ нема странке са таквом доминацијом, што говори да грађани препознају политике СНСД-а и желимо у том правцу да наставимо. Избори су потврђени, пријавили смо се, предложен је кандидат, сви коалициони партнери подржавају избор, и у наредним данима слиједе интензивни састанци – идемо одлучно ка још једној изборној побједи - каже Бојић.
Додаје да му је жао што је дошло до ситуације да се одржавају ванредни избори, али да је важно да се заустави урушавање институција одлукама неизабраног странца.
- Ми нећемо дозволити урушавање институција Републике Српске и наставићемо да водимо одговорну политику какву грађани од нас очекују. Увијек смо водили фер изборну утакмицу, и ова кампања ће трајати само 15 дана. Кампања је прије свега прилика да дођемо до сваког човјека, до наших људи, да их упознамо са досадашњим и будућим политикама. Желимо да се бавимо свим отвореним питањима и проблемима грађана. Проблеми грађана су и наши проблеми. СНСД је одговорна странка, проистекла из одлуке народа, и у том правцу желимо да наша политика буде усмјерена – не само у овој кампањи, већ и након ње, када наставимо све започете послове - нагласио је Бојић.
Додаје да Влада Републике Српске са новим предсједником Савом Минићем, показује одлучност и доноси нову енергију и мјере.
- Ми настављамо у том правцу и за нас су ови избори веома озбиљни – да докажемо да можемо и даље одговорно да водимо политику - каже Бојић.
Подсјећа да су сваки избори једна врста прекретнице, те да су ово можда и најважнији избори у посљедњих 20 година.
- Након ових избора мора бити јасно – не можемо дозволити да међународна заједница управља Републиком Српском. Републиком Српском управљају грађани, они постављају људе за које сматрају да ће најуспјешније да воде Српску. Увијек смо жељели дијалог који се темељи на поштовању Српске, и не можемо дозволити да било ко буде изнад Републике Српске. Ови избори су битни, а након њих, циљ нам је да наставимо сарадњу са нашим партнерима и пријатељима широм свијета, да створимо амбијент у коме се у Српској пита народ. Желимо да градимо нова пријатељства и тиме развијамо Републику Српску - јасан је Бојић.
О најавама да постоји могућност да се референдум одржи истовремено са изборима, Бојић каже да је таква одлука могућа.
- Могуће је да се одржи и референдум истог дана када се буду одржавали пријевремени избори – да грађани гласају за двије ствари: за Синишу Каранa као кандидата и да кажу једно велико "не" свим потезима високог представника - рекао је Бојић.
Ипак додаје постоји велики број техничких питања које треба на вријеме ријешити.
- Што се тиче самог датума, постоји велики број техничких питања која треба на вријеме ријешити и која отежавају доношење одређених одлука Уставног суда Републике Српске и Изборне комисије за спровођење референдума, као и начин на који ће се изјаснити Вијеће народа. Наш став је да референдум треба да се одржи истог дана, и надамо се да нас техничке процедуре неће успорити. Не можемо 100 одсто потврдити да ће се одржати тог датума, али смо спремни да са народом изађемо на референдум и пошаљемо јасну поруку - закључио је Бојић.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
11 ч0
Република Српска
12 ч0
Република Српска
12 ч2
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму
6:55
АТВ јутро
јутарњи програм
9:00
Крваво цвијеће С02 ЕП 194 (Р, 12+)
серијски програм
9:55
Телетрговина
телетрговина
10:10
Од јутра до сутра ЕП 62 (12+)
серијски програм
10:55
Телетрговина
телетрговина
11:10
Ко те шиша С02 ЕП02
серијски програм
11:35
Телетрговина
телетрговина