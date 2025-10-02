Путин Додику: Драго ми је да вас видим, честитам Дан српског јединства

02.10.2025
Предсједник Русије, Владимир Путин, током састанка у Сочију са предсједником Милорадом Додиком, рекао је да му је драго што су се поново састали.
- Честитам Дан српског јединства. Драго ми је да вас видим - рекао је Путин.
Додик је изразио задовољство што је присуствовао "Валдајском форуму".
- Ми желимо да Русија остварује напредак. Био сам ту и за 9. мај. Драго ми је због наше сарадње која је по мојој процјени добра - рекао је Додик.
Навео је и да је ситуација у Српској компликована, преноси РТРС.
