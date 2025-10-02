Logo

Путин Додику: Драго ми је да вас видим, честитам Дан српског јединства

02.10.2025

21:41

Коментари:

2
Путин Додику: Драго ми је да вас видим, честитам Дан српског јединства
Фото: Srna

Предсједник Русије, Владимир Путин, током састанка у Сочију са предсједником Милорадом Додиком, рекао је да му је драго што су се поново састали.

- Честитам Дан српског јединства. Драго ми је да вас видим - рекао је Путин.

Путин-Додик-Сочи 02102025

Република Српска

Додик се састао са Путином

Додик је изразио задовољство што је присуствовао "Валдајском форуму".

- Ми желимо да Русија остварује напредак. Био сам ту и за 9. мај. Драго ми је због наше сарадње која је по мојој процјени добра - рекао је Додик.

Навео је и да је ситуација у Српској компликована, преноси РТРС.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Владимир Путин

Коментари (2)
Large banner

Више из рубрике

Додик се састао са Путином

Република Српска

Додик се састао са Путином

1 ч

1
Којић именован за директора Спомен-меморијала у Подрињу и Бирчу

Република Српска

Којић именован за директора Спомен-меморијала у Подрињу и Бирчу

3 ч

0
Хоће ли бити повећана најнижа плата у Српској?

Република Српска

Хоће ли бити повећана најнижа плата у Српској?

3 ч

0
Станивуковић осуо паљбу по свима

Република Српска

Станивуковић осуо паљбу по свима

3 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

19

Остаје жал: Звезда поражена од Порта

22

59

Звезда поражена у Минхену

22

56

Драма у Арени: Прва побједа Партизана у Евролиги

22

39

Додик: Русија одбацује мијешање странаца у унутрашње ствари у БиХ

22

29

Новa језива саобраћајка: Погинуле четири особе!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner