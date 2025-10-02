Станивуковић осуо паљбу по свима

Извор:
02.10.2025
Мени су забили ножеве у леђа - тако Драшко Станивуковић коментарише кандидатуру Бранка Блануше на пријевременим изборима за предсједника Републике Српске. Не пристаје на то да се од њега тражи бјанко подршка за кандидата СДС-а. Поручује да је на претходним изборима за градоначелника Бањалуке цијела опозиција стала уз Јелену Тривић, а против њега.
"Ја знам зашто госпођа Тривић пружа бјанко подршку, јер је и њој можда пружена бјанко подршка на претходним изборима, а сви су били против градоначелника који сада сједи овдје. Вукановић каже: Драшко је забио нож у леђа, а ја кажем да то никада нисам урадио. Је ли Вукановић, али и сви остали подржали Јелену да ја не будем овдје гдје сам? И онда су сви против нас, и сада као ми смо забили нож у леђа", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
У опозицији све више играју на карту , данас ја теби подршку, сутра ти мени гласове. Опозицију у СНСД-у карактеришу као разједињену.
"Опозиција нема мотива, она је потпуно разбијена, не могу да сједну за један сто и видљиво је да су у тешким проблемима и видљиво је да ПДП не може да развије структуру по Републици Српској. Не можете рећи нећемо учествовати на изборима, а онда рећи подржаћемо некога из опозиционог корпуса", рекао је Лука Петровић, потпредсједник СНСД-а.
Лидер ПДП-а Драшко Станивуковић неће у изборну трку, али хоће у оснивање новог политичког покрета. Окупиће, каже различите политичке организације, о којим се данима спекулише у јавности. О именима у "екипи" неће још.
"Оно што за сада засигурно могу рећи да ће то бити прво али озбиљно политичко укрупњавање на политичкој сцени посљедњих година, али и деценија, а поготовo када причамо о опозиционој политичкој сцени ", рекао је Драшко Станивуковић, предсједник ПДП-а.
Начелник Пала и сада већ бивши функционер Демоса Дејан Којић открива мало више детаља. Каже да му улазак у нови политички покрет који оснива Станивуковић одговара и да није желио прећи ни у једну политичку партију. Којић тврди да је Станивуковић њега и Игора Радојичића на самом почетку звао да пређу у ПДП.
"По том коалиционом споразуму више опозиционих субјеката, дакле ПДП, независни покрет, дио Демос-а и вјероватно још неки требали би формирати изборну коалицију нови покрет за опште изборе 2026. године", рекао је Игор Радојичић, независни покрет „Својим путем“.
Док једни оснивају покрете, а други савезе за 2026. годину, владајућа странка поручује да грађани немају времена за експерименте. Пред бирачима су конкретни избори и јасна понуда.
