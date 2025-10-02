Додик: Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру

Извор:
АТВ
02.10.2025
16:33
Ужаснут сам вијестима о нападу на Јевреје у Манчестеру - изјавио је предсједник Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.
Ово је опомена да се не може окретати глава од антијеврејске пропаганде, казао је Додик.
''Нажалост, у данашњој Европи све је мање мјеста гдjе је лако бити Јеврејин. Када се у срцу Европе, у Сарајеву, европским рабинима забрани да одрже конференцију - то није само локални инцидент, то је порука подршке антијеврејском екстремизму широм свијета. Ћутање и одсуство реакција на те догађаје дају подстрек екстремистима да почине овако страшне злочине. Срби и Јевреји знају шта значи страдање и зато ће наше пријатељство увијек бити знак отпора мржњи и нетолеранцији'', истакао је Додик.
