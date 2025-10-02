Logo

У несрећи код Вишеграда погинуле двије жене

У несрећи код Вишеграда погинуле двије жене
Фото: Срна

Двије жене погинуле су, док је једна особа повријеђена у стравичној саобраћајој несрећи која се догодила код Вишеграда када је ”рено клио”, београдских регистарских ознака, слетио с пута ка ријеци Рзав.

Како сазнаје АТВ возило се сурвало у провалију дубоку око 70 метара. Усљед слијетања двије старије жене су мјесту погинуле, док је 56-годишњи возач повријеђен и превезен у Дом здравља гдје му се указује љекарска помоћ.

policija rs traka uvidjaj

Хроника

Погинуле двије особе у саобраћајној несрећи код Вишеграда

У ПУ Фоча наводе да се трагедија догодила око 12.35 часова у мјесту Оплаве, на магистралом путу Вишеград - Вардиште.

”У саобраћајној незгоди је учествовао аутомобил ”рено клио”, у којем су двије особе погинуле”, саопштила је ПУ Фоча.

Додају да се на лицу мјеста налазе се припадници Ватрогасног друштва Вишеград, Дома здравља Вишеград и полицијски службеници Полицијске станице Вишеград, као и дежурни тужилац.

”У току је увиђај на лицу мјеста, док је од 13,30 часова на дионици пута Вишеград –Вардиште потпуна обустава саобраћаја”, наводе у полицији.

