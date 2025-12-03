Звезда склопила тајни договор са играчем? Напушта "Маракану" у јануару

03.12.2025
07:29
Фудбалер Црвене звезде Тими Макс Елшник (27) наводно је приликом продужетка уговора са српским прваком добио и одређене гаранције да му клуб током зиме неће стајати на путу уколико се отвори прилика за инострани трансфер.
Крајем октобра словеначки репрезентативац је, подсјетимо, био је на прагу преласка у турски Трабзонспор за пет милиона евра, али је посао пропао у посљедњем тренутку.
Након тога, потписао је нови уговор са црвено-бијелима до 2028. године, добио боље финансијске услове, а приликом договора успостављен је и усмени споразум да ће му клуб омогућити лакши излазак у јануару, преноси „Меридиан спорт“.
"Могу само да кажем да је трансфер био готов 99 одсто и да сам малтене већ био на путу за Турску. Али такав је фудбал. Не знам због чега је све пропало – можда је одлука донета у Црвеној звезди, а можда је проблем настао и на другој страни. У сваком случају, сада је то иза мене", рекао је Елшник словеначким медијима након неуспјелог преласка у Трабзонспор.
Маратонски састанак: Да ли има напретка у преговорима?
Међутим, све указује на то да се Трабзонспор није повукао из трке за потпис енергичног везисте. Бордо-плави планирају да ангажују Елшника током јануарског прелазног рока, а спекулише се да је и даље на столу иста понуда од пет милиона евра.
Тими је у редове Црвене звезде стигао љета 2024. из љубљанске Олимпије за обештећење од 1,7 милиона евра. Раније је био члан енглеског Дербија од 2016. до 2019. године, али за клуб није уписао ниједан званичан наступ, будући да је све те сезоне провео на позајмицама.
