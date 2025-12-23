Logo
Битно: Алкохолизам

Извор:

АТВ

23.12.2025

15:25

Битно: Алкохолизам

'Битно' вечерас у 21 час и 9 минута о алкохолизму.

Како медицина дефинише алкохолизам и када конзумирање постаје проблем?


Како средине као што је Балкан утичу на развој зависности?


Какве посљедице алкохолизам оставља на појединца и његово окружење?


Да ли алкохолизам води другим пороцима, те да ли је овај проблем локални или глобални?

За битно говоре: др Нера Зивлак Радуловић, начелник Клинике за психијатрију УКЦ-а Републике Српске
и сестра Амата из Центра Марјановац.

Поред гостију доносимо и исповијест човјека у процесу лијечења од алкохолизма.

Формат 'Битно' откључаће приче о људима, проблемима, понудити идеје и рјешења. Оголиће сирову реалност и чуда која трају дуже од три дана.

Емисију 'Битно' уређује и води Драгана Божић.

'Битно' од уторка до петка у 21 час и 9 минута.

