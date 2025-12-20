Аграр: Препоруке стручњака и искуства домаћина о воћњаку

Извор:
АТВ
20.12.2025
10:33
У новом издању 'Аграра' доносимо савјете стручњака и искуства домаћина о воћњаку.
Како подићи воћњак и засадити воћке које ће нам дуги низ година рађати плодове за понос?
Гдје се приликом садње најчешће праве грешке и како их избјећи?
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
