Аграр: Препоруке стручњака и искуства домаћина о воћњаку

Извор:

АТВ

20.12.2025

10:33

Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' доносимо савјете стручњака и искуства домаћина о воћњаку.

Како подићи воћњак и засадити воћке које ће нам дуги низ година рађати плодове за понос?

Гдје се приликом садње најчешће праве грешке и како их избјећи?

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

