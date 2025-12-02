Logo
Радови на Градском стадиону: Стигао кров за исток, али не и сагласност Града Бањалука

Извор:

АТВ

02.12.2025

11:03

Коментари:

2
Фото: АТВ

На Градски стадион пристигли су елементи кровне конструкције који су спремни за монтажу на источну трибину, али од тога, за сада, нема ништа.

Сагласност за финалне радове од Града Бањалука, коју ФК Борац чека већ мјесецима, још увијек није одобрена.

Драшко Станивуковић, прво је изјавио да ће све потребне процедуре бити одрађене у најкраћем могућем року, а онда је окренуо плочу.

"Када испуне све процедуре, и када ти љепотани и те добрице дају нама, исто, што нам треба и што град чека. Када буде сједница Скупштине града и када мало они буду хтјели нешто добро да ураде. И када они буду схватили да град има своје потребе и обавезе. И, када сједнемо за сто и видимо шта су нам приоритети, онда смо отворени за све", рекао је Станивуковић прије непуних мјесец дана када је практично обуставио све даље радове на Градском стадиону.

Градски стадион-кровна конструкција

Од тада-ни гласа од надлежних у Граду Бањалука.

Докле ће мук да траје то више нико не зна, а за то вријеме у ФК Борац сједе везаних руку.

“Ми смо урадили све што је било до нас.” кратко поручују из ФК Борац.

Gradski stadion

krov

Драшко Станивуковић

ФК Борац

