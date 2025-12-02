Радови на Градском стадиону: Стигао кров за исток, али не и сагласност Града Бањалука

Извор:
АТВ
02.12.2025
11:03
Коментари:2
На Градски стадион пристигли су елементи кровне конструкције који су спремни за монтажу на источну трибину, али од тога, за сада, нема ништа.
Сагласност за финалне радове од Града Бањалука, коју ФК Борац чека већ мјесецима, још увијек није одобрена.
Драшко Станивуковић, прво је изјавио да ће све потребне процедуре бити одрађене у најкраћем могућем року, а онда је окренуо плочу.
"Када испуне све процедуре, и када ти љепотани и те добрице дају нама, исто, што нам треба и што град чека. Када буде сједница Скупштине града и када мало они буду хтјели нешто добро да ураде. И када они буду схватили да град има своје потребе и обавезе. И, када сједнемо за сто и видимо шта су нам приоритети, онда смо отворени за све", рекао је Станивуковић прије непуних мјесец дана када је практично обуставио све даље радове на Градском стадиону.
Од тада-ни гласа од надлежних у Граду Бањалука.
Докле ће мук да траје то више нико не зна, а за то вријеме у ФК Борац сједе везаних руку.
“Ми смо урадили све што је било до нас.” кратко поручују из ФК Борац.
Најновије
Најчитаније
15
33
15
31
15
29
15
28
15
27
Тренутно на програму