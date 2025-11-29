Logo
Митропа куп иде на изложбу у Сједињене Америчке Државе

АТВ

29.11.2025

14:55

0
Фото: Уступљена фотографија

У Трофејну салу Градског стадиона у Бањалуци данас је пристигла медијска екипа из Будимпеште са јасним задатком-да направи причу о трофеју Митропа купа који је у власништву ФК Борац. Бањалучки „црвено плави“ посљедњи су освајач овог такмичења које се играло у периоду од 1927. до 1992.године.

Медијску екипу из Будимпеште предводи Ронен Дорфан који је ангажован од стране Музеја Холокауста у Лос Анђелесу под чијим сводовима ће се наћи трофеј Митропа купа на изложби уочи Свјетског првенства наредне године.

''Оснивач Митропа купа је Хуго Мајзл који је био истакнут члан јеврејске заједнице у Бечу и изузетно поштован у свијету фудбалу у периоду између два свјетска рата. Његов утицај на развој фудбала био је изузетно велик, а Митропа куп његово је фудбалско чедо. Дугујемо велику захвалност свима у ФК Борац што су нам изашли у сусрет да урадимо ову причу, али и што су нам допустили да оригинални трофеј Митропа купа буде изложен у Музеју Холокауста у Лос Анђелесу уочи Свјетског првенства. За нас је то од великог значаја.“ рекао је Ронен Дорфан који није пропустио прилику да да се фотографише.

Трофеј Митропа купа који је у трајном власништву ФК Борац пут Сједињених Америчких Држава кренуће наредне године, а биће један од највриједнијих експоната у Музеју Холокауста на изложби посвећеној развоју фудбала између два свјетска рата.

''Митропа куп освајали су бројни јеврејски тренери међу којима је засигурно најпознатији Бела Гутман који је ово такмичење освојио са Ујпештом, а касније је дао велики печат развоју свјетског фудбала. Бела Гутман је био и велики борац против фашизма, а на својој кожи је осјетио и сву пошаст коју је са собом донио фашистички терор. За јеврејску заједицу у свијету фудбала Бела Гутман је био и остао истински херој.“ каже Дорфан.

Ронен се упознао и са историјом ФК Борац.

''Драго ми је што је Митропа куп остао у трајном власништву једног оваквог клуба као што је ФК Борац. Упознао сам се историјом и увјерио сам се и да је овај клуб прошао кроз бројне недаће за свог постајања, али је упркос свему опстао и постао јачи. Пристаје му име које носи и због тога можемо да будемо задовољни што трофеј Митропа купа краси Борчеву ризницу.“ каже Дорфан.

ФК Борац

Ронен Дорфан

