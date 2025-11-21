Logo

Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"

Извор:

АТВ

21.11.2025

21:45

Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"
Фото: АТВ

Фудбалери Борца налазе се у серији од 11 узастопних побједа против Широког Бријега, а на стадиону „Пецара“ покушаће да наставе успјешан низ против тренутно петопласираног тима на табели.

Свака утакмица за тим Винка Мариновића је као финале, послије лошијих резултата у борби за титулу немају право на кикс, па је током седмице све било подређено што бољој припреми за недјељни окршај.

У оквиру 15. првенствене рунде сутра ће на терен и фудбалери добојске Слоге који гостују Жељезничару на Грбавици. И једнима и другима добро је дошла репрезентативна пауза да прегрупишу редове. Жељо је везао два узастопна пораза, док добојски тим пуна два мјесеца не зна за побједу у шампионату. Црна серија траје предуго, бодови су пријеко потребни тиму Марка Максимовића, којег неће бити на клупи тима због три јавне опомене.

Жељезничар и Слога састају се од 18 часова и 30 минута, док ће од 16 на Градском стадиону у Приједору на терен Рудар и Сарајево. Широки и Борац играју у недјељу од 17 и 15.

Опширније у видеу:

ФК Борац

