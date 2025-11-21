Премијер лига БиХ: Борац без права на грешку на "Пецари"

Извор:
АТВ
21.11.2025
21:45
Коментари:0
Фудбалери Борца налазе се у серији од 11 узастопних побједа против Широког Бријега, а на стадиону „Пецара“ покушаће да наставе успјешан низ против тренутно петопласираног тима на табели.
Свака утакмица за тим Винка Мариновића је као финале, послије лошијих резултата у борби за титулу немају право на кикс, па је током седмице све било подређено што бољој припреми за недјељни окршај.
У оквиру 15. првенствене рунде сутра ће на терен и фудбалери добојске Слоге који гостују Жељезничару на Грбавици. И једнима и другима добро је дошла репрезентативна пауза да прегрупишу редове. Жељо је везао два узастопна пораза, док добојски тим пуна два мјесеца не зна за побједу у шампионату. Црна серија траје предуго, бодови су пријеко потребни тиму Марка Максимовића, којег неће бити на клупи тима због три јавне опомене.
Жељезничар и Слога састају се од 18 часова и 30 минута, док ће од 16 на Градском стадиону у Приједору на терен Рудар и Сарајево. Широки и Борац играју у недјељу од 17 и 15.
Опширније у видеу:
Фудбал
8 ч0
Фудбал
8 ч0
Фудбал
16 ч0
Фудбал
1 д0
Најновије
Најчитаније
22
39
22
39
22
33
22
25
22
20
Тренутно на програму