Испливао план Црвене звезде: Овај играч је приоритет у јануарском прелазном року

Извор:
Информер
21.11.2025
07:10
Приоритет фудбалског клуба Црвена звезда током предстојећег зимског прелазног рока биће ангажовање играча на позицији нападача.
Иако дјелује да се српски шампион извукао из резултатске кризе кроз коју је пролазио током новембра, три узастопне побједе - против Лила у Лиги Европе (1:0), Спартака у Суперлиги Србије (3:2) и Словена у Купу (2:0), јасно су показале да у црвено-бијелом табору постоји неколико слабих тачака, а једна од њих могла би да буде исправљена већ у јануару. Иако је прелазни рок календарски још далеко, чињеница је да је сада прави тренутак да се о томе озбиљније размишља.
У плану Шерифов двојник
Према информацијама које преноси "Меридиан спорт", план вишегодишњег владара српског фудбала јесте да у јануару доведе центарфора, идеално профил нападача какав је био брзоноги и физички доминантни сенегалски нападач Шериф Ндијаје (29). Он је овог љета, на разочарање навијача, напустио "Маракану“ и појачао турски Самсунспор, јер није желио да буде резервна опција аустријском репрезентативцу Марку Арнаутовићу (36).
"Приоритет клуба из Љутице Богдана у јануару је нападач. По могућству – профил Шерифа Ендиајеа, дакле неко висок, снажан и покретљив. Консензус на Маракани је такав да је Сенегалац фалио ове јесени у Лиги Европе, те да је можда и грешка што су га пустили у Самсун", наводи поменути извор.
Утисак је да најбољи стрелац у историји репрезентације Аустрије у овом тренутку нема адекватну алтернативу. Бразилски офанзивац Бруно Дуарте (29) се током јесени мучио са повредама, а и он најчешће игра у улози полушпица.
Иако је ту и Александар Катаи (34), црвено-бијели, како се наводи, желе класичног центарфора којем би боравак у српској престоници могао додатно да повећа тржишну вриједност, од које би касније, наравно, могли добрано да зараде.
На располагању тренеру Владану Милојевићу и стручном штабу јесте и млади Алекса Дамјановић (16), у којег у улици Љутице Богдана 1а полажу озбиљне наде, али с његовим развојем не желе да журе.
