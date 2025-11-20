Logo
Large banner

Фудбалски савез Србије огласио се по питању Душана Тадића

Извор:

Курир

20.11.2025

12:25

Коментари:

0
Фудбалски савез Србије огласио се по питању Душана Тадића

Фудбалски савез Србије обратио се бившем капитену репрезентације, Душану Тадићу.

Фудбалска репрезентација Србије неуспјешно је завршила квалификације за Светско првенство, те су "орлови" били тек трећи у својој групи иза Енглеске и Албаније.

Драгана Стојковића Пиксија на клупи Србије прво је замијенио привремени селектор Зоран Бата Мирковић, да би касније на његово мјесто дошао Вељко Пауновић који је водио "орлове" против Енглеске и Летоније, а очекује се да настави свој мандат. Доласком Пауновића отворило се питање и да ли ће се неки фудбалери вратити у репрезентацију, а један од играча ког би многи жељели у саставу је бивши капитен Душан Тадић.

Тадић је 20. новембра 2025. године прославио 37. рођендан, а ФСС се огласио и обратио му се овим ријечима:

- Срећан 37. рођендан и све најљепше желимо Душану Тадићу - стоји у објави којом је ФСС честитао рођендан бившем капитену.

Да ли ћемо Тадића поново видјети у репрезентацији биће познато ускоро.

Шта је Пауновић рекао о Тадићу?

Открио је Пауновић на конференцији за медије поводом промоције на мјесто селектора Србије да је контактирао Душана Тадића.

- Обавио сам разговор са Душаном Тадићем. Мислим да његова креативност, лидерске способности... Да би нам добро дошле за ово окупљање. Нажалост, до тога није дошло - открио је Пауновић.

(курир)

Подијели:

Тагови:

fudbal

Srbija

Dušan Tadić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

Регион

Младић позвао полицију и испричао како је почео пожар у небодеру Вјесника

4 ч

0
Чај шоља напитак чајник сто

Савјети

Редовна конзумација овог чаја може ублажити надутост

4 ч

0
Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

Република Српска

Додик: Дан када се знало да је снага српског народа неупитна и непоколебљива

4 ч

0
Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!

Република Српска

Лажни плакати, фалсификован материјал, снимци: Најпрљавија изборна кампања у Српској? Досад!

4 ч

1

Више из рубрике

Детаљи о вечерњем изласку Ламин Јамала: „Дјевојке, све је плаћено“

Фудбал

Детаљи о вечерњем изласку Ламин Јамала: „Дјевојке, све је плаћено“

7 ч

0
Нејмар дао гол послије 107 дана

Фудбал

Нејмар дао гол послије 107 дана

7 ч

0
Каролина: Страст и понос одвели Курасао на Свјетско првенство

Фудбал

Каролина: Страст и понос одвели Курасао на Свјетско првенство

1 д

0
Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

Фудбал

Овај зицер обилази регион! Погледајте промашај против Звезде

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

02

Пијана мајка насрнула ножем на сина (24)

15

58

Завршени радови на писти Аеродрома Бањалука вриједни милион КМ

15

55

Делегати подржали хитну процедуру за расправу о буџету

15

54

Теолог открио да ли се спрема жито за Аранђеловдан

15

47

Овај обичај обавезно треба испоштовати прије ноћ уочи Аранђеловдана

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner