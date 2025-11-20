Фудбалски савез Србије огласио се по питању Душана Тадића

Извор:
Курир
20.11.2025
12:25
Фудбалски савез Србије обратио се бившем капитену репрезентације, Душану Тадићу.
Фудбалска репрезентација Србије неуспјешно је завршила квалификације за Светско првенство, те су "орлови" били тек трећи у својој групи иза Енглеске и Албаније.
Драгана Стојковића Пиксија на клупи Србије прво је замијенио привремени селектор Зоран Бата Мирковић, да би касније на његово мјесто дошао Вељко Пауновић који је водио "орлове" против Енглеске и Летоније, а очекује се да настави свој мандат. Доласком Пауновића отворило се питање и да ли ће се неки фудбалери вратити у репрезентацију, а један од играча ког би многи жељели у саставу је бивши капитен Душан Тадић.
Тадић је 20. новембра 2025. године прославио 37. рођендан, а ФСС се огласио и обратио му се овим ријечима:
- Срећан 37. рођендан и све најљепше желимо Душану Тадићу - стоји у објави којом је ФСС честитао рођендан бившем капитену.
Да ли ћемо Тадића поново видјети у репрезентацији биће познато ускоро.
Шта је Пауновић рекао о Тадићу?
Открио је Пауновић на конференцији за медије поводом промоције на мјесто селектора Србије да је контактирао Душана Тадића.
- Обавио сам разговор са Душаном Тадићем. Мислим да његова креативност, лидерске способности... Да би нам добро дошле за ово окупљање. Нажалост, до тога није дошло - открио је Пауновић.
(курир)
