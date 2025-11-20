Нејмар дао гол послије 107 дана

Извор:
Бразилски фудбалер Нејмар (33) постигао је гол за Сантос први пут након више од три мјесеца и тако прекинуо серију од 107 дана без поготка.
Бразилски великан, који се бори за опстанак и тренутно је само бод изнад зоне испадања послије 34 кола, одиграо је неријешено 1:1 против Мирасола.
Сантос је повео већ у 4. минуту, када је након лоше изведеног корнера гостију Нејмар добио сјајан пас са своје половине од Лаутара Дијаза, преузео лопту у пуном трку и рутински савладао голмана Валтера (38). Мирасол је изједначио у 60. минуту голом Реиналда са бијеле тачке.
Que passe do Lautaro Diaz, que movimentação e velocidade do Neymar— Santos da Opressão (@SantosOpressivo) November 20, 2025
É o Santos. pic.twitter.com/vUnRA112EK
Иначе, Нејмар је у Сантос стигао крајем јануара из Ал-Хилала без обештећења, а повреде које га прате годинама оставиле су трага на његовој форми. Због проблема са ложом пропустио је септембар и октобар, али му је циљ да се врати на ниво који ће му омогућити да игра посљедње Свјетско првенство у каријери наредне године.
Од повратка у клуб одиграо је 25 утакмица, постигао седам голова и уписао три асистенције. Уговор са Сантосом му траје до краја године.
