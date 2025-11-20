Logo
Више од 417 милиона дјеце широм свијета живи у сиромаштву

Танјуг

20.11.2025

Више од 417 милиона дјеце широм свијета живи у сиромаштву
Фото: Pixabay

Више од 417 милиона дјеце широм свијета живи у сиромаштву и лишено је најмање двије основне потребе, као што су исхрана и санитација, показао је најновији извјештај УНИЦЕФ-а.

Извјештај "Стање дјеце у свијету 2025: Искорјењивање сиромаштва дјеце - наш заједнички императив", објављен је поводом Свјетског дана дјетета и заснован је на подацима из више од 130 земаља.

Процјена вишедимензионалног сиромаштва укључује шест категорија: образовање, здравство, становање, исхрана, санитација и вода.

ilu-novac-evri-280525

Регион

У Хрватској се 19,8 одсто грађана сматра сиромашнима, нешто изнад просјека ЕУ

Према извјештају, 118 милиона дјеце доживљава три или више облика ускраћености, док 17 милиона трпи четири или више.

Највише стопе сиромаштва присутне су у подсахарској Африци и Јужној Азији.

Иако је проценат дјеце погођене једном или више тешких ускраћености смањен са 51 одсто 2013. на 41 одсто 2023. године, напредак се успорава због сукоба, климатских криза, демографских промјена и смањења међународне развојне помоћи.

wizzair pixabay

Свијет

Виз Ер уводи "бизнис класу за сиромашне"

Извјештај такође показује да више од 19 одсто дјеце у свијету живи у екстремном сиромаштву, са мање од три долара дневно, при чему скоро 90 одсто ове деце живи у подсахарској Африци и Јужној Азији.

У земљама са високим приходима, око 50 милиона дјеце - 23 одсто дјечје популације, живи у релативном сиромаштву, што може да ограничи њихов свакодневни живот.

УНИЦЕФ је истакао и позитивне примјере.

Словенија је између 2013. и 2023. смањила дјечје сиромаштво за више од четвртине, захваљујући систему породичних давања и минималној плати.

novcanik siromastvo pixabay

Друштво

Све више сиромаштва, све мање емпатије: Како се грађани Српске боре са овим проблемом?

У Италији, релативна стопа монетарног сиромаштва међу дјецом пала је на 23,2 одсто у 2023. години, док је животни стандард дјеце побољшан за 8,6 одсто у посљедњих пет година, рекао је предсједник УНИЦЕФ-а Италија Никола Грацијано.

У извјештају је истакнуто да ће без хитних глобалних и националних политика, дјеца и даље бити најрањивија група погођена сиромаштвом и ускраћеношћу основних права.

