У Хрватској се 19,8 одсто грађана сматра сиромашнима, нешто изнад просјека ЕУ

СРНА
13.11.2025
10:29
Према подацима Државног завода за статистику за 2024. годину, 19,8 посто грађана Хрватске субјективно се сматра сиромашнима, а просјек за Европску унију је 17,4 посто.
Прије 10 година (2015) 54,4 посто грађана изјавило је да се осјећа сиромашно.
Према објављеном графикону о удјелу земаља чланица Европске уније, највише грађана који се осјећају сиромашнима има Грчка (66,8 одсто), затим Бугарска (37,4 одсто) и Словачка (28,7 одсто).
С друге стране, најмање таквих је у Холандији и Њемачкој, гдје се сиромашнима сматра само 7,3 посто становника.
Праг ризика од сиромаштва у 2024. за једночлано домаћинство износио је 7.407 евра за годину, док је за домаћинство са два одрасла члана и двоје дјеце млађе од 14 година износио 15.554 евра, подаци су ДЗС-а.
