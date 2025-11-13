Logo
Large banner

У Хрватској се 19,8 одсто грађана сматра сиромашнима, нешто изнад просјека ЕУ

Извор:

СРНА

13.11.2025

10:29

Коментари:

0
Novac Evri Valuta
Фото: Pexels/Carlos Pernalete Tua

Према подацима Државног завода за статистику за 2024. годину, 19,8 посто грађана Хрватске субјективно се сматра сиромашнима, а просјек за Европску унију је 17,4 посто.

Прије 10 година (2015) 54,4 посто грађана изјавило је да се осјећа сиромашно.

ПД ПС БиХ-15102025

БиХ

Сутра хитна сједница Дома народа ПС БиХ

Према објављеном графикону о удјелу земаља чланица Европске уније, највише грађана који се осјећају сиромашнима има Грчка (66,8 одсто), затим Бугарска (37,4 одсто) и Словачка (28,7 одсто).

С друге стране, најмање таквих је у Холандији и Њемачкој, гдје се сиромашнима сматра само 7,3 посто становника.

Полиција Италија

Свијет

ХОРОР Мајка сину (9) пререзала гркљан

Праг ризика од сиромаштва у 2024. за једночлано домаћинство износио је 7.407 евра за годину, док је за домаћинство са два одрасла члана и двоје дјеце млађе од 14 година износио 15.554 евра, подаци су ДЗС-а.

Подијели:

Тагови:

Хрватска

siromaštvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

Свијет

Пронађена тијела свих погинулих у паду војног авиона

2 ч

0
Сарајево смог магла

Градови и општине

Ваздух у Сарајеву загађен, издате препоруке за грађане

2 ч

0
Banski dvor, Banjaluka, Banja Luka

Култура

Изложба "Иво Андрић и Италија – документа"

2 ч

0
Саобраћајни прекршаји грађане ће коштати папрено: Колика плата, толика казна

Ауто-мото

Саобраћајни прекршаји грађане ће коштати папрено: Колика плата, толика казна

2 ч

0

Више из рубрике

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Новац из сефа "испарио" након увиђаја смрти

2 ч

0
Застава Црна Гора

Регион

Пооштрени услови за боравак странаца у Црној Гори

4 ч

0
Бизарна породична свађа завршила разбијеним стаклом

Регион

Бизарна породична свађа завршила разбијеним стаклом

4 ч

0
Стампедо

Регион

Крдо крава умало прегазило дијете на паркингу

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

12

34

Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner