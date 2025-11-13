Новац из сефа "испарио" након увиђаја смрти

13.11.2025
09:48
Коментари:0
Загребачка полиција саопштила је да је из службених просторија Полицијске станице Јастребарско нестао одређени износ новца, лична документа и други предмети који су требали бити привремено похрањени након природне смрти двоје грађана, до окончања оставинског поступка.
Како је наведено, загребачка полиција спроводи криминалистичку истрагу, а о њеном току и досадашњим резултатима обавијештено је надлежно државно тужилаштво.
Истрага се наставља како би се утврдиле све околности, укључујући и одговорност надлежних, саопштено је из полиције.
Како сазнаје Данас.хр, ријеч је о двије хиљаде евра које су биле похрањене у полицијском сефу након увиђаја у случају смрти двије особе у једној кући.
Свијет
Власница познате пекаре пронађена мртва: Коса јој се запетљала у машину
Након одређеног времена појавио се насљедник који је желио да преузме ствари из куће, али и новац евидентиран у записнику, поменутих 2.000 евра који су нестали из сефа.
Сазнаје се и да постоји главни осумњичени за нестанак новца и осталих предмета из сефа.
Начелник полиције у Јастребарском Томислав Баштек, који је раније радио у сектору за границу, због цијеле ситуације премјештен је на друго радно мјесто.
Најновије
Најчитаније
12
35
12
34
12
32
12
31
12
30
Тренутно на програму