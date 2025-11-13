Logo
Новац из сефа "испарио" након увиђаја смрти

13.11.2025

09:48

Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Загребачка полиција саопштила је да је из службених просторија Полицијске станице Јастребарско нестао одређени износ новца, лична документа и други предмети који су требали бити привремено похрањени након природне смрти двоје грађана, до окончања оставинског поступка.

Како је наведено, загребачка полиција спроводи криминалистичку истрагу, а о њеном току и досадашњим резултатима обавијештено је надлежно државно тужилаштво.

Истрага се наставља како би се утврдиле све околности, укључујући и одговорност надлежних, саопштено је из полиције.

Како сазнаје Данас.хр, ријеч је о двије хиљаде евра које су биле похрањене у полицијском сефу након увиђаја у случају смрти двије особе у једној кући.

Након одређеног времена појавио се насљедник који је желио да преузме ствари из куће, али и новац евидентиран у записнику, поменутих 2.000 евра који су нестали из сефа.

Сазнаје се и да постоји главни осумњичени за нестанак новца и осталих предмета из сефа.

Начелник полиције у Јастребарском Томислав Баштек, који је раније радио у сектору за границу, због цијеле ситуације премјештен је на друго радно мјесто.

