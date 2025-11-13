Logo
Large banner

Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

13.11.2025

09:36

Коментари:

1
Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!
Фото: АТВ

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синиша Каран рекао је да је увијек радио на истој страни - страни Републике Српске.

"Радио сам свој посао у рату да се сачува ред и безбједност, у миру да се изграде институције које ће трајати. Увијек на истој страни - страни Републике Српске", рекао је Каран у промотивном видеу објављеном на "Иксу".

Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да је сад вријеме да будемо сви заједно.

Подијели:

Тагови:

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

Шулић: Закон о заштити потрошача грађанима Српске доноси сигурност и већа права

Република Српска

Шулић: Закон о заштити потрошача грађанима Српске доноси сигурност и већа права

4 ч

1
Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске

Република Српска

Сједница Владе о Електропривреди Републике Српске

5 ч

1
Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

Република Српска

Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

14 ч

1
Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

Република Српска

Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

35

Шири се корупционашки скандал: И Зеленски у СМС порукама

12

34

Ускоро почиње Божићни пост: Избјегните ове грешке

12

32

Милош Биковић открио своје поријекло: Његова породица промијенила презиме

12

31

Зеничанин на необичан начин производи струју - не плаћа ништа

12

30

Гугл у кризи: Због чега је технолошки гигант под истрагом?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner