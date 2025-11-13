Каран: Увијек на истој страни - страни Републике Српске!

13.11.2025
09:36
Коментари:1
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске на пријевременим изборима Синиша Каран рекао је да је увијек радио на истој страни - страни Републике Српске.
"Радио сам свој посао у рату да се сачува ред и безбједност, у миру да се изграде институције које ће трајати. Увијек на истој страни - страни Републике Српске", рекао је Каран у промотивном видеу објављеном на "Иксу".
Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је да је сад вријеме да будемо сви заједно.
Увијек на истој страни, страни Републике Српске❗️— Siniša Karan (@sinisa_karan) November 13, 2025
✅За Карана!
✅За Додика! pic.twitter.com/oZX4zjAwBT
