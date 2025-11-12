Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

Извор:
СРНА
12.11.2025
22:03
Коментари:0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је вечерас грађане Челинца да на пријевременим предсједничким изборима подрже кандидата СНСД-а Синишу Карана који је бори за Српску и гарантује јој мир.
Додик је навео да ће се убједљивом побједом Синише Карана показати снага народа.
Он је истакао на централној трибини у Челинцу да СНСД и коалициони партнери настављају политичку борбу за Републику Српску и да се треба ријешити страног интервенционизма.
Каран је рекао да се окупатор Кристијан Шмит дрзнуо да српском народу одузме највећу вриједност у модерној демократији - суверено право да бира своје представнике.
Република Српска
Каран посјетио Центар за породицу "Кућа радости"
Он је поручио да народ у Републици Српској неће дозволити никоме да му бира представнике, што показуе вечерашњи скуп у Челинцу, као што ће показати и у цијелој Српској 23. новембра.
"Ово нису избори него референдум у коме ће народ срушити окупатора Шмита, а потврдити суверено право да бира своје представнике", нагласио је Каран.
Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић рекла је да су предстојећи избори изнуђени, али да ће СНСД са коалиционим партнерима показати снагу и народну вољу тако што ће бити изабран Синиша Каран.
"Сигурни смо да и на оваквим изборима, гдје неко други креира правила, СНСД треба да покаже снагу са својим коалиционим партнерима", рекла је Цвијановићева.
Република Српска
Минић: У Српској никада неће бити скупља струја него у ФБиХ или региону
Она је додала да је снага СНСД-а и ове коалиције снага Српске.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а у Челинцу Владо Глигорић истакао је да Челинац вечерас шаље поруке подршке кандидату Синиши Карану, да се брани мандат који је добијен 2022. године за предсједника Српске и да се бира кандидат коалиције, а не Шмитов кандидат.
Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић рекао је да владајућа коалиција неће дозволити да било чији експерименти праве ровове по Републици Српској гдје би се ратовало на радост непријатеља народа у Српској.
"Српска ће бити јединствена, а они нека ровове праве по Сарајеву", поручио је Стевандић.
Трибини су присуствовали и предсједници Социјалистичке партије Српске Горан Селак и Народне партије Српске Дарко Бањац.
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Република Српска
4 ч0
Најновије
Најчитаније
23
02
22
28
22
22
22
19
22
19
Тренутно на програму