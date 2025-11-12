Logo
Large banner

Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа

Извор:

СРНА

12.11.2025

22:03

Коментари:

0
Додик: Убједљивом побједом Синише Карана показаће се снага народа
Фото: Срна

Предсједник СНСД-а Милорад Додик позвао је вечерас грађане Челинца да на пријевременим предсједничким изборима подрже кандидата СНСД-а Синишу Карана који је бори за Српску и гарантује јој мир.

Додик је навео да ће се убједљивом побједом Синише Карана показати снага народа.

Он је истакао на централној трибини у Челинцу да СНСД и коалициони партнери настављају политичку борбу за Републику Српску и да се треба ријешити страног интервенционизма.

Каран је рекао да се окупатор Кристијан Шмит дрзнуо да српском народу одузме највећу вриједност у модерној демократији - суверено право да бира своје представнике.

Синиша Каран

Република Српска

Каран посјетио Центар за породицу "Кућа радости"

Он је поручио да народ у Републици Српској неће дозволити никоме да му бира представнике, што показуе вечерашњи скуп у Челинцу, као што ће показати и у цијелој Српској 23. новембра.

"Ово нису избори него референдум у коме ће народ срушити окупатора Шмита, а потврдити суверено право да бира своје представнике", нагласио је Каран.

Потпредсједник СНСД-а Жељка Цвијановић рекла је да су предстојећи избори изнуђени, али да ће СНСД са коалиционим партнерима показати снагу и народну вољу тако што ће бити изабран Синиша Каран.

"Сигурни смо да и на оваквим изборима, гдје неко други креира правила, СНСД треба да покаже снагу са својим коалиционим партнерима", рекла је Цвијановићева.

Саво Минић

Република Српска

Минић: У Српској никада неће бити скупља струја него у ФБиХ или региону

Она је додала да је снага СНСД-а и ове коалиције снага Српске.

Предсједник Општинског одбора СНСД-а у Челинцу Владо Глигорић истакао је да Челинац вечерас шаље поруке подршке кандидату Синиши Карану, да се брани мандат који је добијен 2022. године за предсједника Српске и да се бира кандидат коалиције, а не Шмитов кандидат.

Предсједник Уједињене Српске Ненад Стевандић рекао је да владајућа коалиција неће дозволити да било чији експерименти праве ровове по Републици Српској гдје би се ратовало на радост непријатеља народа у Српској.

"Српска ће бити јединствена, а они нека ровове праве по Сарајеву", поручио је Стевандић.

Трибини су присуствовали и предсједници Социјалистичке партије Српске Горан Селак и Народне партије Српске Дарко Бањац.

Подијели:

Тагови:

Милорад Додик

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

Република Српска

Додик: БиХ муслимани су све погрешно разумјели

5 ч

0
Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

Република Српска

Додик: Однос Српске и Србије на високом стратешком нивоу

6 ч

2
Састали се Додик и Вучић

Република Српска

Састали се Додик и Вучић

7 ч

0
Вулић: Додик брани уставна права Српске

Република Српска

Вулић: Додик брани уставна права Српске

10 ч

0

Више из рубрике

Каран посјетио Центар за породицу "Кућа радости"

Република Српска

Каран посјетио Центар за породицу "Кућа радости"

2 ч

0
Минић: У Српској никада неће бити скупља струја него у ФБиХ или региону

Република Српска

Минић: У Српској никада неће бити скупља струја него у ФБиХ или региону

2 ч

0
Каран: Српска је наша најсветија обавеза

Република Српска

Каран: Српска је наша најсветија обавеза

3 ч

0
Цвијановић: Будућност Српске мора да остане у сигурним рукама

Република Српска

Цвијановић: Будућност Српске мора да остане у сигурним рукама

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

"Вјештачку интелигенцију морамо научити да возимо": Колико послова угрожава?

22

28

Шта је раковички клан са којим се повезује Небојша Стојковић Стојке

22

22

Крдо крава умало прегазило дијете на паркингу

22

19

Минић: Јавни дуг Српске скоро дупло нижи од европског стандарда

22

19

Шта ћемо када вјештачка интелигенција постане способнија?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner