Каран: Српска је наша најсветија обавеза

Извор:
СРНА
12.11.2025
20:55
Коментари:0
Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран истакао је у Котор Варошу да грађани желе Републику Српску која сама бира своје представнике и не пристају да им их намеће неко из иностранства.
"У разговору са грађанима у Котор Варошу одговорили смо на најважнија питања у овом тренутку - да ли желимо Републику Српску која сама бира своје представнике или пристајемо да их намеће неко из иностранства, те да ли желимо будућност у миру, развоју и слози или повратак под туторство?", навео је Каран.
