Каран: Српска је наша најсветија обавеза

Извор:

СРНА

12.11.2025

20:55

Коментари:

0
Фото: Срна

Кандидат СНСД-а за предсједника Републике Српске Синиша Каран истакао је у Котор Варошу да грађани желе Републику Српску која сама бира своје представнике и не пристају да им их намеће неко из иностранства.

"У разговору са грађанима у Котор Варошу одговорили смо на најважнија питања у овом тренутку - да ли желимо Републику Српску која сама бира своје представнике или пристајемо да их намеће неко из иностранства, те да ли желимо будућност у миру, развоју и слози или повратак под туторство?", навео је Каран.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Будућност Српске мора да остане у сигурним рукама

Он је објавио на "Иксу" да је заједнички одговор јасан.

"Република Српска је наша отаџбина, наш понос и наша најсветија обавеза! Побиједиће Српска!", поручио је Каран.

Синиша Каран

СНСД

Пријевремени избори 2025

Коментари (0)
