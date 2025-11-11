Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је на трибини у Брчком да Република Српска избором Синише Карана за предсједника бира сигуран и извјестан пут, односно пут напретка, развоја, безбједног и доброг живота.
Додик је исталао да је Синиша Каран посвећен принципима права и правде, те окренут будућности и просперитету.
"Гласајте за досадашње политике, прије свега наше одбране, али и нашег просперитета. Уколико останемо на овом курсу, имаћемо прилику да на други начин моделирамо нашу позицију која ће бити далеко боља", рекао је Додик.
Лидер СНСД-а је истакао да је Република Српска увијек била спремна за дијалог и договор, уз поштовање интереса друга два народа у мјери у којој они поштују интересе српског.
"У Брчком се доказује, када има воље, има и договора", поручио је Додик.
Република Српска је увијек била спремна за дијалог и договор, уз поштовање интереса друга два народа у мјери у којој они поштују интересе српског. У Брчком се доказује, када има воље, има и договора.— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 11, 2025
Синиша Каран је годинама дио мог тима. Човјек посвећен принципима права и… pic.twitter.com/rEr0MMWi3Y
Каран је поручио да су предстојећи избори референдум на којем српски народ брани своје право да одлучује о својој судбини.
"Ви 23. новембра не гласате за име и презиме, већ за политику Милорада Додика, за Републику Српску, своју слободу, себе и своју дјецу. Зато је глас за мене, глас за нашег вјечног предсједника, глас на нашу вјечну Српску", рекао је Каран.
Он је указао да је српски народ кроз цијелу историју био жртва, да није дао да се покори и да је волио слободу више од свега.
"Од 9. јануара прије 30 година руше Републику Српску да би Срби нестали или били национална мањина и да не смију да имају државу. Зато је и послије Дејтона рушена Српска", рекао је Каран.
Он је истакао да Република Српска оквир слободе српског народа коју су упорно чували и сачували Додик, СНСД и коалициони партнери.
Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић истакао је на трибини да су ови избори финале политичке борбе у којој легално изабраног предсједника Српске Милорада Додика прогони неугледни странац, правећи политички прогон.
"Ми морамо на овим изборима да побиједимо и да покажемо и оним странцима, а и овим домаћим, да Република Српска има своје институције и да подржава политику Милорада Додика", поручио је Минић.
Предсједник Општинског одбора СНСД-а Брчко Синиша Милић истакао је да велико присуство и енергија окупљених на трибини у Брчком гарантују да ће Синиша Каран сигурно бити предсједник Српске.
"Нама треба континуитет политике заштите националних интереса Републике Српске али и да пружимо руку свима који уважавају Републику Српску и српски народ. Такав континуитет политике гарантује једино кандидат Синиша Каран", поручио је Милић.
Према његовим ријечима, глас за Карана је глас за Милорада Додика, за Републику Српску, за мир и будућност српског народа.
Предсједник СП-а Петар Ђокић поручио је да ће Каран наставити политику стабилности и очувања мира коју је Српска до сада водила.
"Брчко треба да одговори на исти начин као што ће одговорити остали градови дајући масовну подршку Карану", рекао је Ђокић.
Он је указао да је међународни положај Српске данас видљиво другачији и омогућиће нормалнији живот, те је стога важан континуитет политике.
Трибини у Брчком присуствовали су, између осталих, организациони секретар СНСД-а Игор Додик и потпредсједник СНСД-а Сања Вулић.
