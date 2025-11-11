Logo
Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота

СРНА

11.11.2025

17:50

Додик: Српска избором Синише Карана иде путем напретка и безбједног живота
Фото: X/@MiloradDodik/screenshot

Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је на трибини у Брчком да Република Српска избором Синише Карана за предсједника бира сигуран и извјестан пут, односно пут напретка, развоја, безбједног и доброг живота.

Додик је исталао да је Синиша Каран посвећен принципима права и правде, те окренут будућности и просперитету.

"Гласајте за досадашње политике, прије свега наше одбране, али и нашег просперитета. Уколико останемо на овом курсу, имаћемо прилику да на други начин моделирамо нашу позицију која ће бити далеко боља", рекао је Додик.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Избори су прилика да српски народ побиједи глобалисте

Лидер СНСД-а је истакао да је Република Српска увијек била спремна за дијалог и договор, уз поштовање интереса друга два народа у мјери у којој они поштују интересе српског.

"У Брчком се доказује, када има воље, има и договора", поручио је Додик.

Каран је поручио да су предстојећи избори референдум на којем српски народ брани своје право да одлучује о својој судбини.

"Ви 23. новембра не гласате за име и презиме, већ за политику Милорада Додика, за Републику Српску, своју слободу, себе и своју дјецу. Зато је глас за мене, глас за нашег вјечног предсједника, глас на нашу вјечну Српску", рекао је Каран.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Институт ''Др Мирослав Зотовић'' је понос Српске

Он је указао да је српски народ кроз цијелу историју био жртва, да није дао да се покори и да је волио слободу више од свега.

"Од 9. јануара прије 30 година руше Републику Српску да би Срби нестали или били национална мањина и да не смију да имају државу. Зато је и послије Дејтона рушена Српска", рекао је Каран.

Он је истакао да Република Српска оквир слободе српског народа коју су упорно чували и сачували Додик, СНСД и коалициони партнери.

Члан Главног одбора СНСД-а Саво Минић истакао је на трибини да су ови избори финале политичке борбе у којој легално изабраног предсједника Српске Милорада Додика прогони неугледни странац, правећи политички прогон.

"Ми морамо на овим изборима да побиједимо и да покажемо и оним странцима, а и овим домаћим, да Република Српска има своје институције и да подржава политику Милорада Додика", поручио је Минић.

селак

Република Српска

Селак: Грађани су изабрали свог предсједника – чувамо вољу народа и институције Републике Српске

Предсједник Општинског одбора СНСД-а Брчко Синиша Милић истакао је да велико присуство и енергија окупљених на трибини у Брчком гарантују да ће Синиша Каран сигурно бити предсједник Српске.

"Нама треба континуитет политике заштите националних интереса Републике Српске али и да пружимо руку свима који уважавају Републику Српску и српски народ. Такав континуитет политике гарантује једино кандидат Синиша Каран", поручио је Милић.

Према његовим ријечима, глас за Карана је глас за Милорада Додика, за Републику Српску, за мир и будућност српског народа.

Предсједник СП-а Петар Ђокић поручио је да ће Каран наставити политику стабилности и очувања мира коју је Српска до сада водила.

"Брчко треба да одговори на исти начин као што ће одговорити остали градови дајући масовну подршку Карану", рекао је Ђокић.

Душица Рунић 1

Градови и општине

Рунић: Увјерена сам у Каранову побједу

Он је указао да је међународни положај Српске данас видљиво другачији и омогућиће нормалнији живот, те је стога важан континуитет политике.

Трибини у Брчком присуствовали су, између осталих, организациони секретар СНСД-а Игор Додик и потпредсједник СНСД-а Сања Вулић.

Милорад Додик

Синиша Каран

Пријевремени избори 2025

