Одбијен захтјев Ратка Младића да посјети гроб блиског сродника

Извор:
СРНА
11.11.2025
14:48
Коментари:0
Међународни механизам за кривичне судове одбацио је захтјев генерала Ратка Младића за добијање дозволе да изађе из затвора на седам дана како би присуствовао помену једног свог блиског сродника који је недавно преминуо, наводи се у саопштењу које је потписала предсједник Механизма Грасијела Гати Сантана.
Генерал Младић затражио је у сриједу, 5. новембра, дозволу да изађе уз Притворске јединице УН у Хагу на седам дана, како би посјетио гроб и присуствовао помену.
Правни тим генерала Младића позвао се на хуманитарне околности и могућност давања дозволе за привремени излазак из саосјећања, уз напомену да су раније одобравани такви захтјеви и да нема разлога да се генерал Младић другачије третира, јер не представља било какву пријетњу за наводне жртве, људе који су свједочили на суђењу против њега у Хагу, нити за било кога другог.
У одлуци Механизма наведено је да суд сматра Младићеве наводне злочине "веома озбиљним", уз напомену да је одслужио "тек мали дио казне" и да је "избјегавао хапшење готово 16 година".
Из Механизма тврде да постоји "страховање" да се Младић не би вратио у Притворску јединицу након седам дана, с обзиром на то да је ММКС константно одбијао све његове захтјеве за привремено пуштање на слободу.
