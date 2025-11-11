Logo
Одбијен захтјев Ратка Младића да посјети гроб блиског сродника

Извор:

СРНА

11.11.2025

14:48

Одбијен захтјев Ратка Младића да посјети гроб блиског сродника
Фото: You Tube/Televizija M/screenshot

Међународни механизам за кривичне судове одбацио је захтјев генерала Ратка Младића за добијање дозволе да изађе из затвора на седам дана како би присуствовао помену једног свог блиског сродника који је недавно преминуо, наводи се у саопштењу које је потписала предсједник Механизма Грасијела Гати Сантана.

Генерал Младић затражио је у сриједу, 5. новембра, дозволу да изађе уз Притворске јединице УН у Хагу на седам дана, како би посјетио гроб и присуствовао помену.

Правни тим генерала Младића позвао се на хуманитарне околности и могућност давања дозволе за привремени излазак из саосјећања, уз напомену да су раније одобравани такви захтјеви и да нема разлога да се генерал Младић другачије третира, јер не представља било какву пријетњу за наводне жртве, људе који су свједочили на суђењу против њега у Хагу, нити за било кога другог.

Полиција Црна Гора

Регион

Ко пуца на Црногорце: Одјекивали хици са косовске стране

У одлуци Механизма наведено је да суд сматра Младићеве наводне злочине "веома озбиљним", уз напомену да је одслужио "тек мали дио казне" и да је "избјегавао хапшење готово 16 година".

Из Механизма тврде да постоји "страховање" да се Младић не би вратио у Притворску јединицу након седам дана, с обзиром на то да је ММКС константно одбијао све његове захтјеве за привремено пуштање на слободу.

Таг:

Ratko Mladić

