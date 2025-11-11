Будимир и Кострешевић обишли Центар за обуку

Извор:
АТВ
11.11.2025
Министар унутрашњих послова (МУП) Републике Српске Жељко Будимир и директор Полиције Српске Синиша Кострешевић посјетили су данас Центар за обуку полицијских службеника у Залужанима, који представља јединствен центар и сједиште неколико оперативних управа МУП-а.
Будимир и Кострешевић разговарали су са начелником Центра Ведраном Симићем о раду и капацитетима Центра, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
Симић је информисао министра да су инструктори Центра за обуку од 2017. године када је основан до данас организовали за 6.200 полицијских службеника различите обуке - алпинистичке, ватрене, снајперске, тактичке, за полицијске коњанике, контролу маса, ВИП обуке, као и обуке за припаднике САЈ-а Жандармерије, али и обуке представника других полицијских агенција за спровођење закона и припаднике Оружаних снага БиХ.
Министар је упознат и са активностима који се предузимају на одржавању свих објеката, терена и уопште свих површина које се налазе на 70 хектара, колико обухвата Центар за обуку, као и активностима који се предузимају на пољу безбједности истог.
Током састанка разговарано је о унапређењу специјалистичких обука, као и предусловима који су неопходни за њихову реализацију.
