Стевандић након инцидента објавио снимак: Гдје је Дончић био 1994?

Извор:

АТВ

11.11.2025

13:47

Коментари:

0
Радислав Дончић
Фото: АТВ

Велики инцидент избио је данас на сједници Народне скупштине Републике Српске када је посланик Радислав Дончић пришао предсједнику Парламента Ненаду Стевандићу и гађао га папирима.

До инцидента је дошло када је Стевандић показао документ који, наводно, потврђује да је Радиславу Дончићу додијељен ратни стаж иако он никада није био на ратишту.

Ненад Стевандић и Дончић

Република Српска

Дончић направио хаос на сједници НСРС: Гађао Стевандића папиром

"Да бих Вас ја нешто научио о ревизији, ја код себе имам неки папир о ревизији. То су службени папири. Радислав Дончић када је постао предсједник Скупштине тражио да му се стави 49 мјесеци ратног стажа. Ставили му 49 мјесеци и добио ратни стаж", рекао је Стевандић и наставио:

"А онда су Вас фино ухватили да сте били годину дана на радној обавези у воћњаку Градишци и поништили Вам то рјешење и поништили Вам статус борца прве категорије".

Дончић је на ове Стевандићеве ријечи потпуно изгубио живце и оптужио предсједника Народне скупштине да лаже, а потом му пришао и почео да баца папире на њега, због чега је удаљен са сједнице.

Гљиве

Свијет

Како да процијените да ли су гљиве јестиве?

Убрзо након овог инцидента Стевандић се огласио и на мрежи Икс гдје је објавио снимак из 1994. године.

Видео приказује Дончића који даје изјаву за медије из Воћњака у селу Јабланица.

"Овако реагују лажови када их ухватите у лажи. Радислав Дончић, човјек који је на сједнице долазио у војничкој униформи, заправо је лажни борац 1. категорије. Фалсификатор! И такав би да ме учи како се води сједница. Порука њему и сличнима – све ћу вас раскринкати!", поручио је Стевандић уз објављени видео.

Radislav Dončić

Ненад Стевандић

Коментари (0)
