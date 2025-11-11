Пленковић разговарао с Пуповцем: Изложба у Вуковару одложена да би се смириле тензије

Извор:
Хрватски премијер Андреј Пленковић изјавио је да се јутрос чуо са лидером СДС С-а Милорадом Пуповцем, који му је рекао да је изложба фотографија у Вуковару одложена за децембар да би се смириле тензије.
Пленковић је коментарисао напетости у Вуковару и фотографије којима је облијепљен град у знак протеста против изложбе у Српском културном центру "Српкиња, хероина Великог рата", истакавши да тензије морају бити смањене.
''Све што се догодило прошле седмице било је сувишно и приписујем то нежељеном инциденту који смо снажно осудили'', рекао је Пленковић у изјави новинарима након отварања Међународног сајма књига Интерлибер.
Додао је да је темељ савремене Хрватске Домовински рат, његове вриједности и хрватски бранитељи, али и да је важно да се све мањине у Хрватској осјећају сигурно и имају простор за његовање свог идентитета.
''Не видим разлог да 30 година након завршетка рата поновно имамо тензије. То је супротно свему што ова Влада ради'', навео је Пленковић.
