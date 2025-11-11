Logo
Пленковић разговарао с Пуповцем: Изложба у Вуковару одложена да би се смириле тензије

Извор:

Танјуг

11.11.2025

15:16

Коментари:

0
Пленковић разговарао с Пуповцем: Изложба у Вуковару одложена да би се смириле тензије
Фото: Танјуг/АП

Хрватски премијер Андреј Пленковић изјавио је да се јутрос чуо са лидером СДС С-а Милорадом Пуповцем, који му је рекао да је изложба фотографија у Вуковару одложена за децембар да би се смириле тензије.

Пленковић је коментарисао напетости у Вуковару и фотографије којима је облијепљен град у знак протеста против изложбе у Српском културном центру "Српкиња, хероина Великог рата", истакавши да тензије морају бити смањене.

''Све што се догодило прошле седмице било је сувишно и приписујем то нежељеном инциденту који смо снажно осудили'', рекао је Пленковић у изјави новинарима након отварања Међународног сајма књига Интерлибер.

Зоран Милановић

Регион

Милановић послао необичну поруку: Прихватам све као очајна љубавница

Додао је да је темељ савремене Хрватске Домовински рат, његове вриједности и хрватски бранитељи, али и да је важно да се све мањине у Хрватској осјећају сигурно и имају простор за његовање свог идентитета.

''Не видим разлог да 30 година након завршетка рата поновно имамо тензије. То је супротно свему што ова Влада ради'', навео је Пленковић.

Андреј Пленковић

Milorad Pupovac

Vukovar

izložba

