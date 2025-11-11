Logo
Запалила се кућа: Мушкарац задобио тешке опекотине

Извор:

24сата.хр

11.11.2025

13:36

Фото: Pixabay

У селу Рготина, код Зајечара, избио је пожар, а из ватре је спасен мушкарац, који је са тешким опекотинама пребачен у болницу.

Ватра у породичном домаћинству избила је данас нешто прије девет часова. Комшије су позвале полицију, а десетак минута касније стигла је екипа Ватрогасно-спасилачке јединице.

У дворишту куће је пронађен човјек са видљивим опекотинама по тијелу, а у кући је горјела једна просторија.

Повређеног мушкарца одмах је преузела екипа Хитне помоћи на даље збрињавање, пише 24седам.

