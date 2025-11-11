На путу и до 20 сати: Нови систем ЕУ направио хаос на границама

Извор:
Блиц
11.11.2025
10:21
Коментари:0
Ових дана велики број путника из Србије кренуо је у иностранство поводом Дана примирја, али су се суочили са вишесатним чекањем на границама у региону.
Постепено увођење новог ЕЕС система довело је до потпуног колапса, па су путници остајали заглављени и по 15–20 сати. Сада се поставља питање каква ће ситуација бити при повратку у земљу – по свему судећи, иста или чак гора.
Права драма одиграла се 8. новембра на прелазу Хоргош, када су путници из Србије чекали више од десет сати.
"Већ 10 сати чекамо на граници. Питали смо возача да се вратимо у Србију, али не можемо. Кад смо синоћ стигли, било је 14 аутобуса испред нас, сад су само два. У аутобусу има и дјеце, сви путници су нервозни. Немамо ни храну, ни воду. Имали смо једну трафику, сада је затворена. Један тоалет дијели милион људи. Тотално је неусловно, горе него затвор”, рекла је за "Блиц“ путница која је преживљавала праву агонију заједно са осталима.
По њеним ријечима, проблем је увођење ЕЕС система, а незванично сазнаје се да Мађари у оквиру смјене два сата раде по новом систему.
Готово у исто вријеме, на прелазу са Мађарском, дјеца од 3. до 8. разреда ОШ "Милан Ракић“ из Новог Београда кренула су у Будимпешту на хорски фестивал. Умјесто шест сати колико иначе траје путовање, доживјели су праву агонију – путовали су више од 20 сати.
Кључне ствари које треба знати:
ЕЕС систем се примјењује и при уласку и при изласку из ЕУ, што је сада нови стандард. Процедура је дужа и комплекснија него раније, посебно приликом првог уласка од 12. октобра, када је систем почео да се примјењује.
Многи грађани Србије кренули су у петак поподне или у суботу ујутру, а сада ће велика већина кренути да се враћа истовремено – уторак поподне. Задржавања на граничним прелазима могу бити дужа него при одласку.
Препорука је користити мање, алтернативне граничне прелазе, иако ће и тамо бити гужве, али потенцијално мање него на главним.
