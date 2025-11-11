Logo
Ужас у познатој винарији: Шефови сексуално узнемиравали радницу, ево колику казну су добили

Јутарњи.хр

11.11.2025

Ужас у познатој винарији: Шефови сексуално узнемиравали радницу, ево колику казну су добили
Фото: Pixabay

Општински суд у Вуковару неправоснажно је прогласио кривима двојицу бивших руководилаца једне познате славонске винарије, 59-годишњег З. Ф. и 70-годишњег Ј. Ш., због злостављања и полног узнемиравања раднице која им је била подређена.

Злостављање због којег су осуђени трајало је неколико мјесеци током 2017. године, а пресуда је донијета ових дана, након вишегодишњег поступка у којем је више пута била искључена јавност ради заштите жртве.

Према пресуди, З. Ф. је проглашен кривим за полно узнемиравање и злостављање на раду, а Ј. Ш. за блудне радње.

Вулгарне поруке, пипање и лавеж

Суд је утврдио да је З. Ф., тадашњи пословођа винарије, током 2016. и 2017. године више пута радницу чупао за косу, хватао за задњицу и упућивао јој врло експлицитне вулгарне коментаре сексуалне природе, због чега је код оштећене касније дошло до озбиљних психичких посљедица. Жртва је навела и да ју је надређени чак пратио док је одлазила у тоалет.

Други оптужени, Ј. Ш., који је такође био надређени у истом предузећу, осуђен је због блудних радњи почињених према истој радници. Суд је закључио да ју је током вожње с посла, у тренутку када су остали сами у аутомобилу и након што је своју супругу оставио код куће, непримјерено додиривао преко одјеће, уз пратеће вулгарне ријечи и гесте.

З. Ф. је током цијелог поступка негирао кривицу, тврдећи да је његово понашање према радницама било "искључиво професионално". Тврдио је и да је оштећена "измислила све из освете" јер није жељела промјену радне позиције.

Други оптужени је такође порицао да би починио блудне радње, а тврдио је и да је жртва њему слала сексуалне поруке и покушавала да оствари сексуалне односе с њим.

Навео је и да је оштећеној помагао, доносио дрва и помагао њеној породици те да ју је "возио с посла из чисте доброте", а своју супругу је прву остављао јер му је тако било ближе. Његова супруга је свједочила у његову корист, али суд њен исказ није прихватио јер га је оцијенио нелогичним и усмјереним на погодовање мужу.

Вјеродостојан исказ жртве

Суд, међутим, није прихватио његову одбрану, већ је повјеровао исказу жртве. Вјештаци су потврдили да је жртва након тих догађаја развила акутну стресну реакцију, анксиозно-депресивни поремећај и тешку депресивну епизоду, због чега је била и хоспитализована у Општој жупанијској болници Вуковар.

"Ријеч је о особи која прије тих догађаја није имала никакве психичке сметње" навео је психијатар, закључивши да се код оштећене радило о "душевно здравој особи која је накнадно развила озбиљне симптоме због изложености стресу и понижењу на радном мјесту".

Суд је прихватио исказ и једне свједокиње која је описала како се инцидент догодио док су се враћале с посла. Осим тога, њихове су одбране упорно покушавале да издвоје поруке из мобилног телефона као незаконит доказ, али је суд то одбио, па су све поруке које јој је слао искориштене у доказном поступку.

Добили условне казне

Суд је закључио да су оптужени злоупотријебили свој положај надређених и искористили однос зависности запосленице од њих, чиме су „показали упорност, бешћутност и грубост према подређеној особи“.

"Оштећена је дуготрајно трпила понашање својих надређених због страха и финансијске зависности. Повјерила се колегиници тек након емоционалног слома, а након што у фирми није добила подршку, потражила је љекарску помоћ и поднијела кривичну пријаву", стоји у пресуди.

Обојици су изречене условне затворске казне З. Ф. од осам мјесеци с роком провјере од двије године, а Ј. Ш. од пет мјесеци с роком провјере од годину дана. Суд је одредио и да обојица морају оштећеној да исплате по 1.443 евра трошкова заступања те да сносе дио трошкова вјештачења и свједока.

