Ужас у познатој винарији: Шефови сексуално узнемиравали радницу, ево колику казну су добили

Извор:
Јутарњи.хр
11.11.2025
08:22
Коментари:0
Општински суд у Вуковару неправоснажно је прогласио кривима двојицу бивших руководилаца једне познате славонске винарије, 59-годишњег З. Ф. и 70-годишњег Ј. Ш., због злостављања и полног узнемиравања раднице која им је била подређена.
Злостављање због којег су осуђени трајало је неколико мјесеци током 2017. године, а пресуда је донијета ових дана, након вишегодишњег поступка у којем је више пута била искључена јавност ради заштите жртве.
Занимљивости
Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?
Према пресуди, З. Ф. је проглашен кривим за полно узнемиравање и злостављање на раду, а Ј. Ш. за блудне радње.
Суд је утврдио да је З. Ф., тадашњи пословођа винарије, током 2016. и 2017. године више пута радницу чупао за косу, хватао за задњицу и упућивао јој врло експлицитне вулгарне коментаре сексуалне природе, због чега је код оштећене касније дошло до озбиљних психичких посљедица. Жртва је навела и да ју је надређени чак пратио док је одлазила у тоалет.
Други оптужени, Ј. Ш., који је такође био надређени у истом предузећу, осуђен је због блудних радњи почињених према истој радници. Суд је закључио да ју је током вожње с посла, у тренутку када су остали сами у аутомобилу и након што је своју супругу оставио код куће, непримјерено додиривао преко одјеће, уз пратеће вулгарне ријечи и гесте.
Бања Лука
Више бањалучких улица данас без струје
З. Ф. је током цијелог поступка негирао кривицу, тврдећи да је његово понашање према радницама било "искључиво професионално". Тврдио је и да је оштећена "измислила све из освете" јер није жељела промјену радне позиције.
Други оптужени је такође порицао да би починио блудне радње, а тврдио је и да је жртва њему слала сексуалне поруке и покушавала да оствари сексуалне односе с њим.
Навео је и да је оштећеној помагао, доносио дрва и помагао њеној породици те да ју је "возио с посла из чисте доброте", а своју супругу је прву остављао јер му је тако било ближе. Његова супруга је свједочила у његову корист, али суд њен исказ није прихватио јер га је оцијенио нелогичним и усмјереним на погодовање мужу.
Свијет
Откривено ко стоји иза саботаже Сјеверног тока 1 и 2?
Суд, међутим, није прихватио његову одбрану, већ је повјеровао исказу жртве. Вјештаци су потврдили да је жртва након тих догађаја развила акутну стресну реакцију, анксиозно-депресивни поремећај и тешку депресивну епизоду, због чега је била и хоспитализована у Општој жупанијској болници Вуковар.
"Ријеч је о особи која прије тих догађаја није имала никакве психичке сметње" навео је психијатар, закључивши да се код оштећене радило о "душевно здравој особи која је накнадно развила озбиљне симптоме због изложености стресу и понижењу на радном мјесту".
Суд је прихватио исказ и једне свједокиње која је описала како се инцидент догодио док су се враћале с посла. Осим тога, њихове су одбране упорно покушавале да издвоје поруке из мобилног телефона као незаконит доказ, али је суд то одбио, па су све поруке које јој је слао искориштене у доказном поступку.
Свијет
Небензја: Запад схвата да не може поразити Русију преко Украјине
Суд је закључио да су оптужени злоупотријебили свој положај надређених и искористили однос зависности запосленице од њих, чиме су „показали упорност, бешћутност и грубост према подређеној особи“.
"Оштећена је дуготрајно трпила понашање својих надређених због страха и финансијске зависности. Повјерила се колегиници тек након емоционалног слома, а након што у фирми није добила подршку, потражила је љекарску помоћ и поднијела кривичну пријаву", стоји у пресуди.
Обојици су изречене условне затворске казне З. Ф. од осам мјесеци с роком провјере од двије године, а Ј. Ш. од пет мјесеци с роком провјере од годину дана. Суд је одредио и да обојица морају оштећеној да исплате по 1.443 евра трошкова заступања те да сносе дио трошкова вјештачења и свједока.
Најновије
Најчитаније
10
17
10
16
10
14
10
14
10
11
Тренутно на програму