У рацији пронађено оружје код тинејџера из БиХ

Извор:
Агенције
11.11.2025
08:17
Коментари:0
У рацији берлинске полиције током викенда, заплијењено је више опасних предмета приликом провјера забране оружја.
Полицајци су пронашли ерсофт пиштољ код 16-годишњег бх. држављанина.
Исти је одмах заплијењен.
Занимљивости
Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?
Такође, двадесетогодишњи Нијемац носио је пиштољ за испаљивање лажне муниције и борбени нож.
Полиција је одузела све оружје, пише "Берлин Морнингпост".
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
17
10
16
10
14
10
14
10
11
Тренутно на програму