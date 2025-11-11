Logo
У рацији пронађено оружје код тинејџера из БиХ

Агенције

11.11.2025

08:17

У рацији пронађено оружје код тинејџера из БиХ
Фото: Принтскрин/Јутјуб

У рацији берлинске полиције током викенда, заплијењено је више опасних предмета приликом провјера забране оружја.

Полицајци су пронашли ерсофт пиштољ код 16-годишњег бх. држављанина.

Исти је одмах заплијењен.

рамонда

Занимљивости

Зашто је Наталијина Рамонда обиљежје Дана примирја?

Такође, двадесетогодишњи Нијемац носио је пиштољ за испаљивање лажне муниције и борбени нож.

Полиција је одузела све оружје, пише "Берлин Морнингпост".

Оружје

Њемачка

racija

